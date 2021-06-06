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Son dakika transfer haberleri | 10 numaraya Ndayishimiye

’ın transfer listesine yeni bir 10 numara daha dahil oldu. Siyah-beyazlılar, devre arasında ’nın takımına genç yıldız adayı ’yi almak için Lens ve Mirin’i beraber teklif etmiş ancak olumsuz cevap almıştı. Oyuncuyu öneren de, yönetici ’nın dostu teknik direktör ’ti. Petrovic, asıllı oyuncuyu teklif ettikten sonra Willem II’nun başına geçti ve düşme potasındaki takımı 1 puanla ligde tuttu. Hollanda’dan BD, Beşiktaş’ın bir kez daha Ndayishimiye’ye talip olduğunu yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | 10 numaraya Ndayishimiye

'ın transfer listesine yeni bir 10 numara daha dahil oldu. Siyah-beyazlılar, devre arasında 'nın takımına genç yıldız adayı 'yi almak için Lens ve Mirin'i beraber teklif etmiş ancak olumsuz cevap almıştı. Oyuncuyu öneren de, yönetici 'nın dostu teknik direktör 'ti. Petrovic, asıllı oyuncuyu teklif ettikten sonra Willem II'nun başına geçti ve düşme potasındaki takımı 1 puanla ligde tuttu. Hollanda'dan BD, Beşiktaş'ın bir kez daha Ndayishimiye'ye talip olduğunu yazdı.

10 numara oynayan Ndayishimiye 34 karşılaşmada 4 gol ve 11 asitle sezonu tamamladı.

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