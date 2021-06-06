Beşiktaş'ta imza çıkmazı!

Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın halen imza atmaması camiada farklı yorumların yapılmasına neden oluyor. Yüz yüze görüşmeleri sürekli ertelenen tarafların bu hafta çarşamba günü imza atması bekleniyordu, olmadı. Sergen Yalçın, İstanbul'daydı. Başkan ile hoca sürpriz yapıp bir araya gelip imzayı duyurması bekleniyordu, o da olmadı. Beşiktaş cephesi "Sorun yok" demeye devam ederken, Sergen Yalçın cephesi ise sessizliğini koruyor. Ancak Sergen Yalçın'ın isteği rakamla (2 milyon dolar) Ahmet Nur Çebi'nin düşündüğü rakam (10 milyon TL) arasında ciddi anlamda bir farkın olduğu en çok konuşulan konuların başında geliyor.