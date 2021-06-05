Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 2 yıldız gidiyor (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan ve ayrılmaya yanaşmayan Douglas'ın 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.
Yine kadroda düşünülmeyen ve devre arasında Karagümrük'e kiralanan Lens de kontratında son seneye girdi.
Douglas'a yine lisans çıkarmayacak olan yönetim, Lens'i için ise yine kiralama formülüne başvuracak. Sivas'a kiralanan Boyd'un durumu ise teknik direktör Yalçın'a bağlı.