Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 2 yıldız gidiyor (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'ta flaş ayrılık! 2 yıldız gidiyor ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i şampiyon olarak tamamlayan 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılarda 2 yıldız ile yollar ayrılacak. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 09:03 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 09:16
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 2 yıldız gidiyor (BJK spor haberi)

'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 2 yıldız gidiyor (BJK spor haberi)

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 2 yıldız gidiyor (BJK spor haberi)

'ta süresiz kadro dışı bırakılan ve ayrılmaya yanaşmayan Douglas'ın 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 2 yıldız gidiyor (BJK spor haberi)

Yine kadroda düşünülmeyen ve devre arasında Karagümrük'e kiralanan Lens de kontratında son seneye girdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 2 yıldız gidiyor (BJK spor haberi)

Douglas'a yine lisans çıkarmayacak olan yönetim, Lens'i için ise yine kiralama formülüne başvuracak. Sivas'a kiralanan Boyd'un durumu ise teknik direktör Yalçın'a bağlı.

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