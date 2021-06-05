Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 2 yıldız gidiyor (BJK spor haberi)

Yine kadroda düşünülmeyen ve devre arasında Karagümrük'e kiralanan Lens de kontratında son seneye girdi.

Douglas'a yine lisans çıkarmayacak olan yönetim, Lens'i için ise yine kiralama formülüne başvuracak. Sivas'a kiralanan Boyd'un durumu ise teknik direktör Yalçın'a bağlı.