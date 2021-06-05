Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Laxalt transferindeki rakibi belli oldu!

Son dakika transfer haberi: 'ın transferindeki rakibi belli oldu!

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda mücadele edeceği 'ne iddialı bir kadroyla hazırlanmak istiyor. Bunun için kolları sıvayan yönetim, birçok ismi gündemine aldı. Listede yer alan oyunculardan biri de bonservisi 'da olan ... gazeteci , siyah-beyazlıların bu transferdeki rakibini duyurdu. İşte ayrıntılar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:55
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Laxalt transferindeki rakibi belli oldu!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla noktalayan , UEFA için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın iddialı bir kadro istemesi üzerine harekete geçen yönetim, bazı isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Laxalt transferindeki rakibi belli oldu!

'ın gündeminde yer alan 'ta ise siyah-beyazlılara rakip çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci , Beşiktaş'ın bu transferde bir de rakibi olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Laxalt transferindeki rakibi belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu İskoç ekibi Celtic'te kiralık olarak geçiren ve yeni sezonda 'ın kadroda düşünmediği Uruguaylı futbolcu , 'ın gündemine girmişti. 28 yaşındaki sol bek, bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Milan'dan ayrılıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Laxalt transferindeki rakibi belli oldu!

gazeteci Longo, Laxalt ile 'ın yanı sıra Rus ekibi Dinamo Moskova'nın da ilgilendiğini duyurdu. 'ın oyuncunun menajeriyle gelecek hafta bir görüşme gerçekleştireceği ifade edilirken İtalyan temsilcisinin, bu transferden gelir elde etmek istediği vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Laxalt transferindeki rakibi belli oldu!

Daha önce birçok kez başka takımlara kiralık olarak gönderilen Laxalt'ın bu kez kalıcı olarak 'dan ayrılacağının altı çizildi. Uruguaylı futbolcu, kariyerinde Inter, Genoa, Torino ve Empoli gibi takımlarda da forma giymişti.

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