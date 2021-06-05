Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Laxalt transferindeki rakibi belli oldu!

İtalyan gazeteci Longo, Laxalt ile Beşiktaş 'ın yanı sıra Rus ekibi Dinamo Moskova'nın da ilgilendiğini duyurdu. Milan 'ın oyuncunun menajeriyle gelecek hafta bir görüşme gerçekleştireceği ifade edilirken İtalyan temsilcisinin, bu transferden gelir elde etmek istediği vurgulandı.

Daha önce birçok kez başka takımlara kiralık olarak gönderilen Laxalt'ın bu kez kalıcı olarak Milan'dan ayrılacağının altı çizildi. Uruguaylı futbolcu, kariyerinde Inter, Genoa, Torino ve Empoli gibi takımlarda da forma giymişti.