Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Laxalt transferindeki rakibi belli oldu!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla noktalayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın iddialı bir kadro istemesi üzerine harekete geçen yönetim, bazı isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Diego Laxalt'ta ise siyah-beyazlılara rakip çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İtalyan gazeteci Daniele Longo, Beşiktaş'ın bu transferde bir de rakibi olduğunu duyurdu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonu İskoç ekibi Celtic'te kiralık olarak geçiren ve yeni sezonda Milan'ın kadroda düşünmediği Uruguaylı futbolcu Diego Laxalt, Beşiktaş'ın gündemine girmişti. 28 yaşındaki sol bek, bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Milan'dan ayrılıyor.