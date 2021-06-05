Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yerli transferinde rotayı Yusuf Erdoğan'a çevirdi!

Son dakika transfer haberi: yerli transferinde rotayı 'a çevirdi!

Son dakika transfer haberleri... 'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda mücadele edeceği için alternatifli bir kadro kurma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, rotayı yerli oyuncuya çevirdi. Beşiktaş'ın gündemine 'ı aldığı ifade edildi. ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 08:59
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yerli transferinde rotayı Yusuf Erdoğan'a çevirdi!

Sezonu çifte kupayla kapatan 'ta, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. gruplarında mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, alternatifi bol bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transferde yerli oyuncuya yöneldi. Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, 'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 'ı istiyor.

GALATASARAY'A TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

Başarılı oyuncu daha önce de 'ın gündemine gelmiş, hatta oyuncuyla anlaşma sağlanmasına rağmen Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı fotoğrafının yayılmasının ardından transferinden vazgeçilmişti. Yıldız isim yaşanan olayla ilgili, "Anlaşmaya vardık, daha sonra olumsuz şeyler oldu. Fatih hocanın olumsuz raporu mu oldu, bilmiyorum, nasip olmadı artık. Fotoğraf mevzusu falan çıktı benim. Çok abartılacak, medyada abartıldığı kadar kötü bir durum yaşadığımı düşünmüyorum" demişti.

SON DAKİKA