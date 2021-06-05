Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yerli transferinde rotayı Yusuf Erdoğan'a çevirdi!

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, alternatifi bol bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transferde yerli oyuncuya yöneldi. Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, Kasımpaşa'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı istiyor.

GALATASARAY'A TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

Başarılı oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş, hatta oyuncuyla anlaşma sağlanmasına rağmen Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı fotoğrafının yayılmasının ardından transferinden vazgeçilmişti. Yıldız isim yaşanan olayla ilgili, "Anlaşmaya vardık, daha sonra olumsuz şeyler oldu. Fatih hocanın olumsuz raporu mu oldu, bilmiyorum, nasip olmadı artık. Fotoğraf mevzusu falan çıktı benim. Çok abartılacak, medyada abartıldığı kadar kötü bir durum yaşadığımı düşünmüyorum" demişti.