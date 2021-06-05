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Son dakika transfer haberi: Bafetim Gomis'ten flaş transfer açıklaması! ve ...

Son dakika transfer haberi.... 'da gösterdiği performanla Türk futbolseverlerin büyük beğenisini toplayan ve sarı kırmızılılardan ayrılığının ardından Al Hilal'e transfer olan , sözleşmesinin sona ermesiyle beraber yeniden Türkiye'ye dönüş için sinyal yaktı. Al Hilal’de forma giyen G.Saray’ın eski forveti Gomis, “ veya F,Bahçe’de oynamam diyemem, çünkü büyük kulüpler” diyerek geri dönmeye yeşil ışık yaktı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Bafetim Gomis'ten flaş transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
'ın eski forveti 'ten itirafı geldi. Türkiye'deki günleriyle ilgili konuşan ve G.aray'dan neden ayrıldığını "Yöneticiler beni istemedi" diye açıklayan yıldız forvet Beşiktaş'ın şampiyonluğuna da değindi.

35 yaşındaki Gomis, "Türkiye'ye geldiğimde kendimi çok iyi hissettim ve kariyerimi burada bitirmeyi hayal etmiştim. Ne yazık ki yöneticiler kontratımı yenilemek istemediler. Süper Lig'i her hafta takip ediyorum. Beşiktaş hak etti. Larin ve Aboubakar ile Ghezzal çok iyi bir sezon geçirdi" dedi. Beşiktaş'ta oynama fikrine de sıcak baktığını ima eden Gomis, "Asla 'Beşiktaş veya F.Bahçe'de oynayamam' diyemem çünkü gerçekten çok büyük kulüpler" diye konuştu.

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