Son dakika transfer haberi: Bafetim Gomis'ten flaş transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

35 yaşındaki Gomis, "Türkiye'ye geldiğimde kendimi çok iyi hissettim ve kariyerimi burada bitirmeyi hayal etmiştim. Ne yazık ki yöneticiler kontratımı yenilemek istemediler. Süper Lig'i her hafta takip ediyorum. Beşiktaş hak etti. Larin ve Aboubakar ile Ghezzal çok iyi bir sezon geçirdi" dedi. Beşiktaş'ta oynama fikrine de sıcak baktığını ima eden Gomis, "Asla 'Beşiktaş veya F.Bahçe'de oynayamam' diyemem çünkü gerçekten çok büyük kulüpler" diye konuştu.
35 yaşındaki Gomis, "Türkiye'ye geldiğimde kendimi çok iyi hissettim ve kariyerimi burada bitirmeyi hayal etmiştim. Ne yazık ki yöneticiler kontratımı yenilemek istemediler. Süper Lig'i her hafta takip ediyorum. Beşiktaş hak etti. Larin ve Aboubakar ile Ghezzal çok iyi bir sezon geçirdi" dedi. Beşiktaş'ta oynama fikrine de sıcak baktığını ima eden Gomis, "Asla 'Beşiktaş veya F.Bahçe'de oynayamam' diyemem çünkü gerçekten çok büyük kulüpler" diye konuştu.