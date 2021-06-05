Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması!

Çebi, yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği yönetimi olarak TFF yöneticileriyle daha önce bir görüşme yaptıklarını hatırlatarak, "TFF yönetimiyle yaptığımız toplantıdaki gündem maddelerimizden biri yayıncı kuruluşun pandemiden dolayı bir türlü oturmayan kontrat şekli. İkincisi küme düşme ilgili sayı kaç olacak, ligde kaç takım devam edecek? En önemlisi de yabancı sayısı konusuydu. Biz o toplantıda düşüncelerimizi bildirdik. Değerlendireceklerini ve bizimle bir daha görüşeceklerini söylemelerine rağmen maalesef alelacele bir açıklama yaptılar. Bu bizi rahatsız etti. 'Böyle düşünüyoruz dediniz ama değerlendirmeyi böyle yapacağız' deselerdi daha iyi olurdu. Tabii ki alınan karara saygı duyacağız, duymayabiliriz de, ama bu düşüncenin paylaşılmasında fayda vardı." dedi.
Yabancı oyuncu sayısı konusuna iki taraftan bakmak gerektiğini vurgulayan Çebi, "Sahaya çıkıyorsunuz 11 yabancı oynuyor. İçinde bir Türk oyuncu yok, İstiklal Marşı okunuyor. Bu da hoş tablo değil. Diğer taraftan da bu tür konularda da bir anda karar vererek geçiş yapamazsınız, süreç ister. Çünkü yapılmış kontratlar var. Geçen sene bu konuda en çok zorlanan kulüplerden biri olduk. Bazı yabancı oyuncuları kadroya dahi alamadık. Ocak ayında bir değişiklik yaptılar ama beyhude, bize faydası olmadı." diye konuştu.
"BİRAZ OLSUN HOŞGÖRÜ VE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"
Kulüpler Birliği Vakfı olarak Süper Lig'e yeni çıkmış takımları beklediklerini anlatan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu takımlar yeni tescil edilecek. Bir de seçimi olan kulüp var. Oradaki başkanlarının netleşmesini istiyoruz ama görünen o ki mevcutlarla Kulüpler Birliği olarak toplantıyı yapıp pazartesi günü federasyon başkanına ve yönetimine, oradan çıkacak kararımızı iletmek istiyoruz. Farklı görüşler var. A kulübü '14'ün tamamı oynasın', b kulübü '16 olsun', c kulübü '8 yerine 10 olsun', bir de '14 olsun ama 10'u sahada olsun' düşüncesi var. Diğerlerin görüşlerini almadığım için Kulüpler Birliği Başkanı olmam nedeniyle fazla fikir beyan etmek istemiyorum. Ama basit olarak şunu söylemek istiyorum; milyonlarca avro verdiğiniz insanları sahaya çıkarmamak da hoş bir şey değil. Şu krizde, ekonomide yaptığınız sözleşmeler var. Oyuncu 'git' dediğinizde gitmiyor. Hemen hemen her konuda pandemiden kaynaklanan sıkıntılar var. Biraz olsun hoşgörü ve anlayış bekliyoruz."