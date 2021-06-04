Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş golcü bombasını Diego Costa ile patlatıyor! İşte transfer teklifinin detayları

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş golcü bombasını ile patlatıyor! İşte transfer teklifinin detayları

'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transferde dünyaca ünlü golcü 'yı hedefliyor. Siyah beyazlılar, Diego Costa transferi için girişimleri hızlandırırken, yapılan teklif de belli oldu. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş golcü bombasını Diego Costa ile patlatıyor! İşte transfer teklifinin detayları

, 'ya imza attırmaya artık çok yakın. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş'ta yönetim alternatifli ve güçlü bir kadro kurulmak için kollar sıvandı. Teknik direktör Yalçın ile yola devam etme kararı alan siyahbeyazlılar, santrfor bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor. Aboubakar ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan yönetim bir süre önce Costa'nın peşine düştü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş golcü bombasını Diego Costa ile patlatıyor! İşte transfer teklifinin detayları

KURMAYLARLA GÖRÜŞTÜ
Bonservisi elinde bulunan ve senelik 4 milyon euro isteyen yıldız oyuncuya 2 milyon euro net + bonuslar şeklinde bir teklifte bunan yönetimi, transferi yakın zamanda sonuçlandırmayı amaçlıyor. Costa'nın menajeri de siyah-beyazlı kurmaylarla yaptığı görüşmeyi doğruladı ve 32 yaşındaki santrforun transfere sıcak baktığını ifade etti. İspanyol forvetin temsilcisi Pedro Santos, oyuncunun Beşiktaş'a transferi ile ilgili önemli bilgiler verdi:

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş golcü bombasını Diego Costa ile patlatıyor! İşte transfer teklifinin detayları

BÜYÜK PARAYI REDDETTİ
" benimle bir süredir görüşüyor. Diego da, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor. Çünkü iyi bir projieyle geldiler ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaklar. Bunlar önemli faktörler. Diego parayı öncelik olarak görmüyor. Avrupa, yarışmacı bir ekipte oynamak istiyor. Bugün Suudi Arabistan'ta bir kulüp büyük bir para teklif etti. Ama Diego kabul etmedi. Beşiktaş'ta oynamayı istiyor. Ama resmi teklif görmemiz gerekiyor"

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş golcü bombasını Diego Costa ile patlatıyor! İşte transfer teklifinin detayları

Ocak ayından beri kulüpsüz durumda olan Costa, son olarak İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giydi. Ligde 7 maça çıkan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu 2 gol attı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş golcü bombasını Diego Costa ile patlatıyor! İşte transfer teklifinin detayları

Chelsea, Vigo, Braga, Valladolid, Atletico gibi takımlarda 475 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 181 gol, 71 asist üretti. 24 kez formasını giydiği İspanya milli takımında da 10 gol kaydetti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş golcü bombasını Diego Costa ile patlatıyor! İşte transfer teklifinin detayları

DiEGO COSTA KİMDİR?
D. TARiHi: 7 EKiM 1988
UYRUĞU: iSPANYA
BOY: 1.86 /
KiLO: 85
POZiSYON: SANTRAFOR
KULÜBÜ: KULÜPSÜZ

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