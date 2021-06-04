Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş golcü bombasını Diego Costa ile patlatıyor! İşte transfer teklifinin detayları

Beşiktaş, Diego Costa'ya imza attırmaya artık çok yakın. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş'ta yönetim alternatifli ve güçlü bir kadro kurulmak için kollar sıvandı. Teknik direktör Yalçın ile yola devam etme kararı alan siyahbeyazlılar, santrfor bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor. Aboubakar ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan yönetim bir süre önce Costa'nın peşine düştü.

KURMAYLARLA GÖRÜŞTÜ

Bonservisi elinde bulunan ve senelik 4 milyon euro isteyen yıldız oyuncuya 2 milyon euro net + bonuslar şeklinde bir teklifte bunan Beşiktaş yönetimi, transferi yakın zamanda sonuçlandırmayı amaçlıyor. Costa'nın menajeri de siyah-beyazlı kurmaylarla yaptığı görüşmeyi doğruladı ve 32 yaşındaki santrforun transfere sıcak baktığını ifade etti. İspanyol forvetin temsilcisi Pedro Santos, oyuncunun Beşiktaş'a transferi ile ilgili önemli bilgiler verdi: