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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı 'den resti! ...

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ile ilgili transfer görüşmeleri sürerken, 'nin de Kamerunlu golcüyü istediği ifade edilmişti. Beşiktaş Başkanı de Aboubakar için resti çekti ve "İstediği takıma gidebilir." dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar resti! Fenerbahçe...

Beşiktaşlı Vincent 'ın durumu belirsizliğini korurken, Kamerunlu forvetin menajerinin tavrı siyah- beyazlıları çileden çıkardı. Başkan 'nin pazartesi akşamı Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi ile görüştü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar resti! Fenerbahçe...

Kamerunlu oyuncunun İsrailli menajeri "Eğer anlaşamazsa oyuncum 'de oynayacak" restini çekince, Başkan Çebi'den karşılık anında geldi: "İstediği yere gidebilir!" Zahavi bunun üzerine geri adım atarak "Gelecek hafta bir kez daha bir araya gelelim. Son kararımızı verelim" derken, Başkan ikinci resti de gördü ve "Bir daha rakam üzerinden bir görüşme olmayacak. Şartlarımızı kabul ediyorsanız, gelin imzayı atalım. Yoksa boşuna vakit kaybetmeyelim" dedi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar resti! Fenerbahçe...

Başkan Çebi sözlerini şöyle tamamladı: "'ın herhangi bir rakibime gitmesinden rahatsız olsam. Benim şartlarım belli. Kimseye tutkulu falan değilim. Gelen ağam, giden paşam!"

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar resti! Fenerbahçe...

'ın Vincent için son teklifi 1 milyon euro garanti ücret. 500 bin euro garanti puan başı bonusu. 500 bin euro da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu.

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