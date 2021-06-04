Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar resti! Fenerbahçe...

Kamerunlu oyuncunun İsrailli menajeri "Eğer anlaşamazsa oyuncum Fenerbahçe'de oynayacak" restini çekince, Başkan Çebi'den karşılık anında geldi: "İstediği yere gidebilir!" Zahavi bunun üzerine geri adım atarak "Gelecek hafta bir kez daha bir araya gelelim. Son kararımızı verelim" derken, Başkan ikinci resti de gördü ve "Bir daha rakam üzerinden bir görüşme olmayacak. Şartlarımızı kabul ediyorsanız, gelin imzayı atalım. Yoksa boşuna vakit kaybetmeyelim" dedi.