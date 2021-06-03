Zamanı gelince imzalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bir dinlenme sürecinden geçtiğini ancak yeni mukavele için her iki tarafa da uygun bir zamanda oturup konuşacaklarını ifade eden Çebi, "Hocayla ilgili görüşüm baştan beri belli. O konuda bir santim değişiklik yok. Ben yapılan yorumları okurum ama bildiğimi de okumaya devam ederim. Hocamız da futbolcularımız gibi yorgun bir sezon geçirdi. Çok da kolay değildi. Dinlenme ihtiyacı olan süreçte dinleniyor. Kendisi uygun olduğu zaman, biz de uygun olduğumuz bir tarihte hocamızla görüşürüz. Şu anda sanki ara verilmiş gibi gözüken bir olay, aslında verilmedi. Sadece kağıt üzerinde bir şeylerin yapılması gerekiyorsa onları da yaparız" dedi.



EN AZ 3 TRANSFER YAPACAĞIZ

Yeni sezonda şampiyon kadroyu bozmak istemediklerini belirten Başkan Çebi, "Benim gayem ve arzum şu an çifte kupayla kapattığımız kadroyla, teknik kadroyla, idari personelle ve futbolcularımla yola devam etmek istiyorum, 2-3 takviye yaparak. Gidecek olanlar var, gitmemesini istediklerimiz var. Özellikle eğer başarabilirsem sadece stoper konusunda gidecek Montero'nun yerine bir arkadaş. Mensah'ın yerine bir transfer. Bir de sakatlanan Cenk kardeşimizin yerini tamamlayacak iyi bir santrforla yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ERSİN VE RIDVAN'A TEKLİFLER GELDİ

Bu sezon gösterdikleri performansla büyük beğeni toplayan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın transferin gözde isimleri olduğunu dile getiren Başkan Çebi, "Ersin'e, Rıdvan'a hepsine çok teklif geliyor. Bunlar da bizi gururlandırıyor. Yalnız bu çocuklarla biraz daha devam etmeyi ben tercih ediyorum, şahsen benim tercihim bu. Ama çok önemli rakamlar yakaladığımız zaman da Beşiktaş'ın menfaati için gitmelerine müsaade edebiliriz ama şu anda kafamdaki tablo kalmaları" şeklinde konuştu.



MAHKEME UZUN YILLAR SÜREBİLİR

Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödenmesine TFFTahkim Kurulu'nun verdiği karara da değinen Çebi, "Hocamızın bu konuda halen daha fedakarlık yapma ümidi bende var. Çünkü kendisinden ben o vicdanı ve adaleti gözlerinde gördüm. Ama belki hukuki mücadele vermiştir, belki avukatı o şekilde getirmiştir. Ancak şunu söylemek istiyorum ki eğer herhangi bir şekilde uzlaşamazsak, ben yine uzlaşma taraftarıyım. Uzlaşamazsak mahkeme uzun yıllar devam edecek" dedi.



SON KARARI BEN VERİRİM

Başkan Çebi, siyah-beyazlı camiaya seslenerek, "Kimi nerede, nasıl çalıştıracağımı en iyi bilecek olan benim. Bunu da ispatladım, bana güvensinler, kafalarını karıştırmasınlar. Bizlerin de kafalarını karıştırıp, bizi de baskı altında hissettirtmesinler" diye konuştu.