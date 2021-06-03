Son dakika transfer haberi: Olympique Marsilya Valentin Rosier ile ilgileniyor mu? İşte yanıtı

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan isimlerden biri de Valentin Rosier... Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı.

Oyuncunun menajerini, transferi görüşmek için İstanbul'a çağıran Beşiktaş'ı endişelendiren bir iddia ortaya atıldı. Olympique Marsilya'nın da genç sağ bekle ilgilendiği öne sürüldü. Fransız ekibinin, Pol Lirola'nın satın alma opsiyonunu pahalı bulduğu için alternatif olarak Rosier'yi listesine aldığı bildirildi.