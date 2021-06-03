Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Olympique Marsilya Valentin Rosier ile ilgileniyor mu? İşte yanıtı

Son dakika transfer haberi: ile ilgileniyor mu? İşte yanıtı

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında 'dan kiraladığı , gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisini almak için girişimlerde bulunurken 'nın da Fransız futbolcuyla ilgilendiği iddiasına yanıt geldi. İşte detaylar... ( transfer haberi) / fotomac.com.tr / Dış Haberler

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 14:13
Son dakika transfer haberi: Olympique Marsilya Valentin Rosier ile ilgileniyor mu? İşte yanıtı

'ın bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan isimlerden biri de ... Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Olympique Marsilya Valentin Rosier ile ilgileniyor mu? İşte yanıtı

Oyuncunun menajerini, transferi görüşmek için İstanbul'a çağıran 'ı endişelendiren bir iddia ortaya atıldı. 'nın da genç sağ bekle ilgilendiği öne sürüldü. Fransız ekibinin, Pol Lirola'nın satın alma opsiyonunu pahalı bulduğu için alternatif olarak Rosier'yi listesine aldığı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Olympique Marsilya Valentin Rosier ile ilgileniyor mu? İşte yanıtı

Ancak bu iddia Rosier'in yakınları tarafından doğrulanmadı. Fransız basınından La Provence'a açıklama yapan Rosier'in yakın çevresi, Marsilya'nın oyuncuyla ilgilendiği yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Son dakika transfer haberi: Olympique Marsilya Valentin Rosier ile ilgileniyor mu? İşte yanıtı

Öte yandan kadroda tutmak istediği 24 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı. Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sporting'e, kiralık + satın alma opsiyonunun olduğu teklifte bulunulacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Olympique Marsilya Valentin Rosier ile ilgileniyor mu? İşte yanıtı

Rosier hakkındaki Marsilya iddiası, Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.

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