Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Christian Benteke, kulübü Crystal Palace ile bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Christian Benteke has signed a two-year contract extension with the club!