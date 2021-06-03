Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Fransa'ya transfer olursa listede 2 aday var! Mert Gönok ve Pavlenka

2 yıl daha sözleşmesi bulunan Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan milli eldivenin ayrılmak istediği ifade edildi. Kartal'da rota Sergen Yalçın 'ın talebine göre yabancıya da dönebilir.

Bu noktada öne çıkan en önemli isim ise Werder Bremen'de forma giyen Jiri Pavlenka olacak. 29 yaşındaki Çek eldivenin Bundesliga'dan düşen Alman ekibi ile 1 senelik kontratı daha var