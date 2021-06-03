Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Fransa'ya transfer olursa listede 2 aday var! Mert Gönok ve Pavlenka

Son dakika transfer haberi: 'ta 'ya transfer olursa listede 2 aday var! Mert Gönok ve Pavlenka

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda Ersin, Fransız ekibi 'in 1 numaralı transfer gündemi olmuş durumda. Nice yetkilileri, gün geçtikçe için yaptığı teklifi yükseltiyor ve Beşiktaş yönetimi, bununla beraber kaleci için yeni adaylar bakmaya başladı. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, kaleye 'u ya da Pavlenka'yı düşünüyor. | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 08:44
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Fransa'ya transfer olursa listede 2 aday var! Mert Gönok ve Pavlenka

'ın 20 yaşındaki genç kalecisi 'na 'nın kulübünün ilgisini devam ediyor. Siyah beyazlılar, Ersin'in satışı durumunda yerine iki aday belirledi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Fransa'ya transfer olursa listede 2 aday var! Mert Gönok ve Pavlenka

Gözler yönetiminin vereceği karara çevrilirken Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, teknik direktör ile yapılacak görüşmenin ardından bu transfere son şeklini verecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Fransa'ya transfer olursa listede 2 aday var! Mert Gönok ve Pavlenka

Fotomaç'ın haberine göre, 20 yaşındaki eldivene ilk olarak 5 milyon Euro'luk teklif yapan Fransız ekibi, siyah-beyazlıların kapıyı 12 milyon Euro'dan açması üzerine teklifini 8 milyon Euro'ya yükseltmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Fransa'ya transfer olursa listede 2 aday var! Mert Gönok ve Pavlenka

Ersin'in gitmesi halinde harekete geçecek siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer alan .

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Fransa'ya transfer olursa listede 2 aday var! Mert Gönok ve Pavlenka

2 yıl daha sözleşmesi bulunan Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan milli eldivenin ayrılmak istediği ifade edildi. Kartal'da rota 'ın talebine göre yabancıya da dönebilir.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Fransa'ya transfer olursa listede 2 aday var! Mert Gönok ve Pavlenka

Bu noktada öne çıkan en önemli isim ise Werder Bremen'de forma giyen olacak. 29 yaşındaki Çek eldivenin Bundesliga'dan düşen Alman ekibi ile 1 senelik kontratı daha var

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