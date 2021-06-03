Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Fransa'ya transfer olursa listede 2 aday var! Mert Gönok ve Pavlenka

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na Fransa'nın Nice kulübünün ilgisini devam ediyor. Siyah beyazlılar, Ersin'in satışı durumunda yerine iki aday belirledi.
Gözler Beşiktaş yönetiminin vereceği karara çevrilirken Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılacak görüşmenin ardından bu transfere son şeklini verecek.
Fotomaç'ın haberine göre, 20 yaşındaki eldivene ilk olarak 5 milyon Euro'luk teklif yapan Fransız ekibi, siyah-beyazlıların kapıyı 12 milyon Euro'dan açması üzerine teklifini 8 milyon Euro'ya yükseltmişti.