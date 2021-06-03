Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu!

Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte açıklamalardan öne çıkanlar...

Ahmet Nur Çebi:

"Türk futbolundaki her türlü sorunun tartışıldığı yer, TFF. Bugün de o toplantılardan birini gerçekleştirdik. Dün yapılan, bizim de tam olarak teyitlerimiz alınmadan yapılmış bir açıklama vardı."

"Yabancı adedinin 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük dün. Bu toplantı o yüzden yapıldı."

"Kulüpler olarak, pazartesi saat 14.00'te bir toplantı yapacağız. TFF de sağ olsun bizi o gün dinleyecek ve belki de aldıkları kararları gözden geçirebileceklerini düşünüyoruz."

"Transfer limitlerinde hoşgörü beklediğimizi ilettik."

"Yayıncı kuruluşun indirim talepleri bizi zor durumda bırakıyor."

Ahmet Ağaoğlu:

"Yabancı sınırı hakkında neden böyle bir karar alındığını bilmiyoruz."

"Geliştiremeyeceğimiz oyuncuyu getirmek doğru olmaz. Bu yüzden Rezerv Lig oluşturulmalı. Rekabet ortamı olmadan yabancı sınırı getirmek doğru olmaz."

"550 milyon Dolar olan yayın geliri, 220 milyon Dolara düştü."