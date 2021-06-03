Beşiktaş'ta transfer için alternatifler hazır! Diego Costa ve Kenan...

Beşiktaş yönetimi üç nokta transfer yapmak için çalışıyor... Kayserispor'a dönen Mensah, Atletico Madrid'e dönen Montero ve Everton'a dönen Cenk Tosun'un yerine oyuncu arıyor. Beşiktaş'ın önceliği Mensah gibi 10 numara da oynayabilen 8 numara. Sergen Yalçın, Olympiakos'tan Fortounis üzerinde dururken; Cezayir basını da Nabil Bentaleb'le anlaşmanın an meselesi olduğunu duyurdu. Cenk'in yerine gezgin bir santrfor isteyen Sergen Yalçın, Kenan Karaman ve Diego Costa'yı istiyor. Yedek sol stoper için öncelik Türk olmasında. İlk öncelik Abdülkerim Bardakçı. Ancak Arda Kızıldağ da yedekte tutuluyor.