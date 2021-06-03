Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer için alternatifler hazır! Diego Costa ve Kenan...

'ta transfer için alternatifler hazır! ve Kenan...

'ta son dakika transfer haberi... Kara Kartal, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek ve bu sebeple önemli isimlerle transfer için temasl kurmaya başladı. Beşiktaş, transferde Bentaleb, ve gibi isimlerle irtibat halinde. | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta transfer için alternatifler hazır! Diego Costa ve Kenan...

yönetimi üç nokta transfer yapmak için çalışıyor... Kayserispor'a dönen Mensah, Atletico Madrid'e dönen Montero ve 'a dönen Cenk Tosun'un yerine oyuncu arıyor. Beşiktaş'ın önceliği Mensah gibi 10 numara da oynayabilen 8 numara. Sergen Yalçın, 'tan Fortounis üzerinde dururken; Cezayir basını da Nabil Bentaleb'le anlaşmanın an meselesi olduğunu duyurdu. Cenk'in yerine gezgin bir santrfor isteyen Sergen Yalçın, ve 'yı istiyor. Yedek sol stoper için öncelik Türk olmasında. İlk öncelik . Ancak da yedekte tutuluyor.

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