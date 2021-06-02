Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş 'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, başta teknik direktör Sergen Yalçın olmak üzere takımdaki birçok isimle yola devam etmeyi düşünüyor.

Transfer dönemine ilk olarak Sergen Yalçın ile anlaşarak girmek isteyen Beşiktaş yönetimi, golcüsü Aboubakar için de kesenin ağzını açma kararı aldı. Yönetim, iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza koymak için uğraşacak.