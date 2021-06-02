Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

Son dakika transfer haberleri: 'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan 'ta transfer çalışmaları başladı. Öncelikle teknik direktör 'la anlaşmak isteyen siyah-beyazlılar, 'la da yola devam etmek istiyor. Yönetimin, golcüyü ikna etmek için kesenin ağzını açacağı öğrenildi. İşte Aboubakar'ın Beşiktaş'ta kalması için yönetimin bulduğu o formül... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

Süper Lig'in son şampiyonu 'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. faktörü nedeniyle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, başta teknik direktör olmak üzere takımdaki birçok isimle yola devam etmeyi düşünüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

Transfer dönemine ilk olarak ile anlaşarak girmek isteyen yönetimi, golcüsü Aboubakar için de kesenin ağzını açma kararı aldı. Yönetim, iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza koymak için uğraşacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

Milliyet'in haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgileneceği görüşme öncesinde, yönetimin garanti parayı geçen sezonki garanti parayla aynı tutacağı bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

Yönetimi, buna karşın golcünün oynayacağı maçın sayısına dayalı bir sistem getirip, parasının artması sağlanacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

Geçtiğimiz sezon 10 bin euro olan maç başını, 25 bin euroya çıkarmayı düşünen yönetim, çeşitli bonus maddeleri de koymayı teklif edecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

30 maç oynaması halinde 1.5 milyon euro garanti parası, 2 milyon 250 bin euroya çıkacak olan Aboubakar'a ayrıca yine toplamda 500 bin euroya gelebilecek bonuslar teklif edilecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

Yönetimi, böylece sezonu kazasız belasız tamamlaması halinde Aboubakar'a toplamda 2 milyon 750 bin euro ödemiş olacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi ortaya çıktı! Dikkat çeken madde...

yönetiminin sadece Aboubakar için değil, birçok oyuncu için bu şekilde performansa dayalı kontratlar hazırlayacağı öğrenildi.

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