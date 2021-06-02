Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! İşte o sözler

Son dakika transfer haberi: 'nın menajeri 'ı duyurdu! İşte o sözler

Bir süredir santrfor arayışlarını sürdüren , transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sezonu çifte kupayla kapatan ve iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, 'nın peşine düştü. Dünyaca ünlü golcünün de Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak baktığı ifade edildi. İşte 32 yaşındaki futbolcunun menajerinden transfer sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 21:31
Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! İşte o sözler

Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda boy gösterecek 'ta alternatifli ve güçlü bir kadro kurulmak için kollar sıvandı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alan ve yakın zamanda sözleşme imzalanması beklenen siyah-beyazlılar, santfor bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! İşte o sözler

Vincent Aboubakar ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan ve alternatif isimlere yönelen Kara-Kartal, 'nın peşine düştü. Bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncuya resmi teklifini iletecek yönetimi, transferi yakın zamanda sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! İşte o sözler

'nın menajeri de yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kurmaylarla yaptığı görüşmeyi doğruladı ve 32 yaşındaki santrforun da transfere sıcak baktığını ifade etti. İşte o sözler...

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! İşte o sözler

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMA FİKRİNE SICAK!
'nın temsilcisi Pedro Santos, Radyospor'a yaptığı açıklamada, " benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmî teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor." dedi.

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! İşte o sözler

Ocak ayından beri kulüpsüz durumda olan , son olarak İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giydi. Ligde 7 maça çıkan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu 2 gol kaydetti.

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