Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! İşte o sözler

Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda boy gösterecek Beşiktaş'ta alternatifli ve güçlü bir kadro kurulmak için kollar sıvandı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alan ve yakın zamanda sözleşme imzalanması beklenen siyah-beyazlılar, santfor bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor.
Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda boy gösterecek Beşiktaş'ta alternatifli ve güçlü bir kadro kurulmak için kollar sıvandı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alan ve yakın zamanda sözleşme imzalanması beklenen siyah-beyazlılar, santfor bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor.
Vincent Aboubakar ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan ve alternatif isimlere yönelen Kara-Kartal, Diego Costa'nın peşine düştü. Bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncuya resmi teklifini iletecek Beşiktaş yönetimi, transferi yakın zamanda sonuçlandırmayı amaçlıyor.
Diego Costa'nın menajeri de yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kurmaylarla yaptığı görüşmeyi doğruladı ve 32 yaşındaki santrforun da transfere sıcak baktığını ifade etti. İşte o sözler...