Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! İşte o sözler

Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda boy gösterecek Beşiktaş'ta alternatifli ve güçlü bir kadro kurulmak için kollar sıvandı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alan ve yakın zamanda sözleşme imzalanması beklenen siyah-beyazlılar, santfor bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor.



