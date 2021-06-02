Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan defansa Fatih Kuruçuk hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi: 'tan defansa hamlesi! ve ...

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Defans hattı için arayışta olan siyah-beyazlılar, gündemine 'ten 'u aldı. Genç stoperle, ve da yakından ilgileniyor. Peki, Beşiktaş'ın Fatih Kuruçuk transferindeki son durum ne? İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 07:41
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan defansa Fatih Kuruçuk hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezonu çifte kupayla noktalayan , önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu genişletiyor. Siyah-beyazlılar, transferde önceliğini defans mevkisine verdi. Arayışlar bu doğrultuda devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan defansa Fatih Kuruçuk hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sabah'ta yer alan habere göre ve 'ın da yakından ilgilendiği, Karagümrük'le sözleşmesi biten için devreye girdi. 23 yaşındaki stoperle siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan defansa Fatih Kuruçuk hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

4 sezon boyunca Karagümrük forması terleten Fatih için görüşme yapan Kara Kartal, uygun rakamların oluşması halinde oyuncunun transferini teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak. Yalçın'ın vereceği raporda yer bulması halinde Fatih'in transferi için daha ciddi adımlar atılacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan defansa Fatih Kuruçuk hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

FATİH KURUÇUK KİMDİR?

21 Ocak 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelen futbol hayatına Bucaspor alt yapısında başladı. Ardından Göztepe alt yapısına geçiş yapan Kuruçuk, Göztepe'de profesyonel oldu. 5 Ocak 2017 yılında Fethiyespor'a transfer olan Fatih Kuruçuk yarım sezon sonra kiralıktan geri döndü. 2017-2018 sezonunda bedelsiz olarak 'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta forma giyen 1.92'lik stoper 1460 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.

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