Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan defansa Fatih Kuruçuk hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezonu çifte kupayla noktalayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu genişletiyor. Siyah-beyazlılar, transferde önceliğini defans mevkisine verdi. Arayışlar bu doğrultuda devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği, Karagümrük'le sözleşmesi biten Fatih Kuruçuk için Beşiktaş devreye girdi. 23 yaşındaki stoperle siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.
4 sezon boyunca Karagümrük forması terleten Fatih için görüşme yapan Kara Kartal, uygun rakamların oluşması halinde oyuncunun transferini teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak. Yalçın'ın vereceği raporda yer bulması halinde Fatih'in transferi için daha ciddi adımlar atılacak.