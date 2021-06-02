Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

TEKLİFİ 200 BİN EURO ARTIRDILAR Alman ekibiyle sözleşmesi biten forvete 800 bin Euro + bonus teklifinde bulunan yönetim, milli futbolcunun kapıyı 1.2 milyon Euro garanti açması üzerine teklifini 1 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96'da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi.

Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrfor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı