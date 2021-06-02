Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

Son dakika haberi: transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, yaşanan şampiyonluğun ardından Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Beşiktaş, transferde bu metodla ilerlerken, ibre 'a çevrildi. Beşiktaş, milli yıldızı kadrosuna katmak isterken, menajerini İstanbul'a çağırdı ve transfer görüşmesi yapmak için hazırlığa başladı. İşte detaylar.... | Bjk transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren 'ta yeni sezon planlamaları yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda fotvet arayışları devam ederken, milli oyuncu için fiyat artırımına gidildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

Aboubakar'la henüz anlaşmaya varılmaması nedeniyle forvet çalışmalarına ağırlık veren siyah beyazlılar, rotasını 'a çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

Fotomaç'ın haberine göre, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor. Siyah beyazlılar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan , Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

TEKLİFİ 200 BİN EURO ARTIRDILAR

Alman ekibiyle sözleşmesi biten forvete 800 bin Euro + bonus teklifinde bulunan yönetim, milli futbolcunun kapıyı 1.2 milyon Euro garanti açması üzerine teklifini 1 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96'da oynayan , son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrfor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

TÜRKİYE'Yİ İSTERİM

Milli forvet , kendisine yöneltilen "Türkiye'de futbol oynamak ister misin?' sorusuna "Tabii ki isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak" yanıtını vermişti. Siyah-beyazlı yönetim de bunun üzerine "Seneye Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istemez misin?" diyerek A Milli oyuncuyu ikna etme yolunu seçti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

Düsseldorf'un yanı sıra daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim gibi takımlarda da forma giyen 27 yaşındaki milli forvet , kulüp kariyerinde toplam 277 resmi maçta 73 gol, 23 asist üretti. Kenan, milli takımda da 20 maçta 5 gol kaydetti.

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