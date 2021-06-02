Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman transferi için resmi girişimlere başladı! İstanbul'da...

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda fotvet arayışları devam ederken, milli oyuncu için fiyat artırımına gidildi.
Aboubakar'la henüz anlaşmaya varılmaması nedeniyle forvet çalışmalarına ağırlık veren siyah beyazlılar, rotasını Kenan Karaman'a çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor. Siyah beyazlılar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Karaman, Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak.