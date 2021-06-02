Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den olay Beşiktaş değerlendirmesi! "Akıllarını karıştıranlar var"

Başkan'a göre iki ya da üç önemli oyuncu ve beş-altı genç yetenekle transfer kapatılmalı… Sergen hoca ise mevcut kadronun temeli korunsa bile takımda direkt oynayacak beş iyi oyuncu ve en az bir o kadar da alternatif istiyor… Bir orta yol bulunur mu? Bulunmalı… Sergen hoca Beşiktaş tarihin en kritik döneminde çok önemli bir şampiyonluk kazandı… Bunun değeri, Şampiyonlar Ligi direkt katılımı ile birlikte, nereden bakarsanız bakın (Gruplardan çıkılması halinde) 70-75 milyon euro civarında…
Olaya bence şu pencereden bakmak belki çözüme giden yolu kısaltabilir; Beşiktaş şampiyon olamasaydı bu gelirin yüzde 80'i olmayacaktı… Yani diyorum, şampiyonluğu kaybetmiş gibi düşünüp, yeni sezonda şampiyon olmaya mecbur hissedip ona göre planlama yapmak ve Şampiyonlar Ligi'nde de biraz yol yürümeyi hedeflemek, neden savurganlık olsun ki? Yeter ki hocayla bir an önce imza atılsın, geri kalan her şey konuşularak çözülür.