Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den olay Beşiktaş değerlendirmesi! "Akıllarını karıştıranlar var"

Son dakika spor haberi: 'den olay değerlendirmesi! "Akıllarını karıştıranlar var"

Son dakika spor haberleri... Sezonu hem lig hem de şampiyonluğuyla kapatan Beşiktaş'ta, teknik direktör 'ın henüz yeni sözleşmeye imza atmaması kafaları karıştırdı. Gazetesi yazarı , Beşiktaş'taki son durumu değerlendirirken başkan ve teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:29
Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den olay Beşiktaş değerlendirmesi! "Akıllarını karıştıranlar var"

TURGAY DEMİR - KRİZİN ADI YOK

'ta konusu henüz bir kriz haline gelmedi ama geldiği takdirde kimse şaşırmamalı… Hiç uzatmadan bodoslama konuya dalmak gerekirse işin özeti şu; Başkan Çebi ve Sergen Yalçın'ın akıllarını karıştıranlar var! Gıybet yapanların tümüne kulaklarını tıkayıp bir araya gelseler, Başkan , Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'ın bu işi çözmeleri hiç zor olmaz…

Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den olay Beşiktaş değerlendirmesi! "Akıllarını karıştıranlar var"

Şimdi isim isim girmiyorum konuya ama yeri geldiğinde onu da yapacağım… Herkes bir hesap peşinde… Bir grup var, Başkan Çebi'ye düşüncelerini söylerken, asıl niyetlerini yani Sergen hocayı istemediklerini gizliyorlar…

Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den olay Beşiktaş değerlendirmesi! "Akıllarını karıştıranlar var"

Tezlerini sürekli tasarruf tedbirleriyle bitirip bunun üzerinden hocaya hem sözleşme, hem de transfer darbesi vurmak istiyorlar…. 'ın yanında da, ilk fırsatta kendilerinin gemiden atılacağını düşünenler olduğu için onlar da hocayı bir şekilde etkiliyorlar… Gelinen noktada Başkan Nur Çebi, fazla transfer yapmadan, hocaya da bol bonuslu ama özünde hocanın beklediğinden daha düşük rakamlardan oluşan bir sözleşme önermek istiyor… Sergen Yalçın ise kendine güvenen bir teknik adam olarak "Taraftar başarıya doymaz yeni sezonda yeni zaferler isterler. O nedenle iyi transferler yapmak zorundayız" noktasında duruyor…

Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den olay Beşiktaş değerlendirmesi! "Akıllarını karıştıranlar var"

Başkan'a göre iki ya da üç önemli oyuncu ve beş-altı genç yetenekle transfer kapatılmalı… Sergen hoca ise mevcut kadronun temeli korunsa bile takımda direkt oynayacak beş iyi oyuncu ve en az bir o kadar da alternatif istiyor… Bir orta yol bulunur mu? Bulunmalı… Sergen hoca tarihin en kritik döneminde çok önemli bir şampiyonluk kazandı… Bunun değeri, Şampiyonlar Ligi direkt katılımı ile birlikte, nereden bakarsanız bakın (Gruplardan çıkılması halinde) 70-75 milyon euro civarında…

Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den olay Beşiktaş değerlendirmesi! "Akıllarını karıştıranlar var"

Olaya bence şu pencereden bakmak belki çözüme giden yolu kısaltabilir; şampiyon olamasaydı bu gelirin yüzde 80'i olmayacaktı… Yani diyorum, şampiyonluğu kaybetmiş gibi düşünüp, yeni sezonda şampiyon olmaya mecbur hissedip ona göre planlama yapmak ve Şampiyonlar Ligi'nde de biraz yol yürümeyi hedeflemek, neden savurganlık olsun ki? Yeter ki hocayla bir an önce imza atılsın, geri kalan her şey konuşularak çözülür.

SON DAKİKA