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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan bedava bombası! oluyor

Son dakika transfer haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta gündem transfer... Yeni sezonda 'nde boy gösterecek olan siyah-beyazlılar nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. 'da gündeme son gelen isim ise oldu. basını yıldız futbolcu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 11:27
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan bedava bombası! Nabil Bentaleb Kartal oluyor

ve şampiyonu olan 'ta yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda 'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar birçok ismi gündemine aldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan bedava bombası! Nabil Bentaleb Kartal oluyor

Yeni sezonda da kupa kaldırmak isteyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sıklaştırdı. basını da 'ın transfer listesinde olan ismi açıkladı ve transferin gerçekleşebileceğini iddia etti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan bedava bombası! Nabil Bentaleb Kartal oluyor

BENTALEB BEŞİKTAŞ'A YAKIN

'ta daha önce de gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın tekrar devreye girdiği iddia edildi. Haberde transferin yakın zamanda biteceği de yazıldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan bedava bombası! Nabil Bentaleb Kartal oluyor

Almanya Bundesliga'dan düşen Schalke 04'te sezonu tamamlayan Cezayirli futbolcunun 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor. Bentaleb'in Transfermarkt verilerine göre ise 2 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.

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