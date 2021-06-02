Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan bedava bombası! Nabil Bentaleb Kartal oluyor

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş'ta yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar birçok ismi gündemine aldı.
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş'ta yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar birçok ismi gündemine aldı.
Yeni sezonda da kupa kaldırmak isteyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sıklaştırdı. Cezayir basını da Beşiktaş'ın transfer listesinde olan ismi açıkladı ve transferin gerçekleşebileceğini iddia etti.
BENTALEB BEŞİKTAŞ'A YAKIN
Beşiktaş'ta daha önce de gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın tekrar devreye girdiği iddia edildi. Haberde transferin yakın zamanda biteceği de yazıldı.
Almanya Bundesliga'dan düşen Schalke 04'te sezonu tamamlayan Cezayirli futbolcunun 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor. Bentaleb'in Transfermarkt verilerine göre ise 2 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.