Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama! "Torpil istiyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tivibu Spor'a bir röportaj verdi ve merak edilenleri yanıtladı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri...
"PARANIN ARAÇ OLDUĞUNU GÖSTERDİK"
Bu şampiyonlukların, Türk futboluna da bir şeyler kazandırdığını düşünüyorum. İnanırsanız, tertemiz şekilde bu kupaları kazanmak da mümkün. Paranın her şey olmadığını, araç olduğunu ama yeterli olmadığını gösterdik. Biz hak ettik, aldık. Liderin önemli vasıflarından biri, temsil ettiği camiaların motivasyonunu ayakta tutmaktır. Ben inanarak bunu yapanlardanım. Bu inancı bana veren sıcak bir yuva, dik duran bir hoca ve ona saygı duyan hocaları vardı. Bu tablo bir araya gelince, 'Biz şampiyon olacağız' kolaylıkla söylebiliyor. Bunu gördüğüm andan itibaren bu sözümden geri dönmedim.
"AVRUPA'DA KUPA İSTİYORUZ"
Bizim borcumuz var. Herkes biraz şaşırıyor, küsüyor. Gelen para, gidiyor zaten. Limitler çerçevesinde en iyisini yapmak zorundayız. Ülke puanına katkı vermek zorundayız, böyle bir misyon edindik. Bu sene tabiri caizse torpile ihtiyacımız var. Bizi biraz kayırsınlar. Biz dışarıda Türkiye'yi temsil edeceğiz, hafif torpile ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var."Orta ve iyi karar transferlerle Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Mümkün olursa da kupa kaldırmak istiyoruz. Önce bir kafanıza koyacaksınız. Yine çift kupa almak, şampiyon olmak istiyoruz. Biz bu arzu ve istekle yola çıkıyoruz. Avrupa'da kupa istiyoruz.