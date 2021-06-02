Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama! "Torpil istiyoruz"

"PARANIN ARAÇ OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

Bu şampiyonlukların, Türk futboluna da bir şeyler kazandırdığını düşünüyorum. İnanırsanız, tertemiz şekilde bu kupaları kazanmak da mümkün. Paranın her şey olmadığını, araç olduğunu ama yeterli olmadığını gösterdik. Biz hak ettik, aldık. Liderin önemli vasıflarından biri, temsil ettiği camiaların motivasyonunu ayakta tutmaktır. Ben inanarak bunu yapanlardanım. Bu inancı bana veren sıcak bir yuva, dik duran bir hoca ve ona saygı duyan hocaları vardı. Bu tablo bir araya gelince, 'Biz şampiyon olacağız' kolaylıkla söylebiliyor. Bunu gördüğüm andan itibaren bu sözümden geri dönmedim.