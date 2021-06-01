Haberler Beşiktaş Vida’ya teklif bekleniyor

’ya teklif bekleniyor

Yönetım, 3.7 milyon euro'yu bulan maaşıyla takımda en fazla kazanan isim olan ile yeni sözleşme görüşmelerine başlarken maaşın 2 milyon euro seviyelerine çekilmesi ve 3 yıllık kontrat yapılması planlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Vida’ya teklif bekleniyor
Yönetım, 3.7 milyon euro'yu bulan maaşıyla takımda en fazla kazanan isim olan ile yeni sözleşme görüşmelerine başlarken maaşın 2 milyon euro seviyelerine çekilmesi ve 3 yıllık kontrat yapılması planlanıyor. ile 'de boy gösterecek olan için teklif gelirse de değerlendirmeye alınacak.
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