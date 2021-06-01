Vida’ya teklif bekleniyor

Yönetım, 3.7 milyon euro'yu bulan maaşıyla takımda en fazla kazanan isim olan Domagoj Vida ile yeni sözleşme görüşmelerine başlarken maaşın 2 milyon euro seviyelerine çekilmesi ve 3 yıllık kontrat yapılması planlanıyor.
Yönetım,3.7 milyon euro'yu bulan maaşıyla takımda en fazla kazanan isim olan Domagoj Vida ile yeni sözleşme görüşmelerine başlarken maaşın 2 milyon euro seviyelerine çekilmesi ve 3 yıllık kontrat yapılması planlanıyor. Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösterecek olan Vida için teklif gelirse de değerlendirmeye alınacak.