Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a yeşil ışık

Geçtiğimiz gün Portekiz basını flaş bir iddia ortaya atarak Beşiktaş'ın, sezonu G.Saray'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes için kulübü Benfica'ya kiralama teklifi yaptığını yazmıştı. Ülke basınında Gedson ile ilgili söylentiler dün de devam etti.

Buna göre 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfere yeşil ışık yakıp Benfica yönetimine "Burada yedek kalacaksam, oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Gelişimim için Türkiye iyi bir alternatif" dediği ileri sürüldü.