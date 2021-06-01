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Son dakika transfer haberleri: 'ten 'a yeşil ışık

Adı ’la anılan eski Galatasaraylı , ’a yeşil ışık yaktı. Portekizli orta saha, yönetimine rest çekerek 'de forma giymek istediğini söyledi. İşte detaylar... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a yeşil ışık

Geçtiğimiz gün Portekiz basını flaş bir iddia ortaya atarak 'ın, sezonu G.Saray'da kiralık olarak tamamlayan için kulübü 'ya kiralama teklifi yaptığını yazmıştı. Ülke basınında Gedson ile ilgili söylentiler dün de devam etti.

Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a yeşil ışık

Buna göre 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfere yeşil ışık yakıp yönetimine "Burada yedek kalacaksam, oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Gelişimim için Türkiye iyi bir alternatif" dediği ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a yeşil ışık

Haberlerde Gedson'un bu tavrında 'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kritik rol oynadığı belirtildi. Son olarak, oyuncunun bu isteği sonrası cephesinin, Beşiktaş'a tekrar görüşmek için haber yolladığı kaydedildi.

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