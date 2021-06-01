Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Görüşmeler başlıyor

Aboubakar'ın durumunun belirsizliğini koruduğu Beşiktaş'ta Sörloth, Zaza, Mitrovic gibi forvetlerin adı geçerken, bir isim gittikçe ağırlık kazanmaya başladı. O yıldızsa siyah-beyazlıların 2019'dan beri kadrosuna katmaya çalıştığı Diego Costa...

Son olarak Atletico Madrid'de yarım sezon forma giyen ve sözleşmesi yenilenmediği için boşta kalan İspanyol santrfor için tekrar harekete geçecek olan yönetim, işi Portekiz'de bitirmeye çalışacak.