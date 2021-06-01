Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Görüşmeler başlıyor

Son dakika transfer haberleri: 'tan bombası! Görüşmeler başlıyor

Gelecek sezon 'nde boy gösterecek olan 'ta transfer harekatı başladı. Takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan ’ın yerine alternatif isimlere yönelen Beşiktaş yönetimi, ’de ’nın menajerlik şirketi ile masaya oturacak. İspanyol forvetin şartları görüşülecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Görüşmeler başlıyor

'ın durumunun belirsizliğini koruduğu 'ta Sörloth, Zaza, Mitrovic gibi forvetlerin adı geçerken, bir isim gittikçe ağırlık kazanmaya başladı. O yıldızsa siyah-beyazlıların 2019'dan beri kadrosuna katmaya çalıştığı ...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Görüşmeler başlıyor

Son olarak Atletico Madrid'de yarım sezon forma giyen ve sözleşmesi yenilenmediği için boşta kalan İspanyol santrfor için tekrar harekete geçecek olan yönetim, işi 'de bitirmeye çalışacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Görüşmeler başlıyor

Gelen haberlere göre, Gedson Fernandes transferi için bu ülkeye çıkarma yapacak olan siyah-beyazlılar, merkezi 'de bulunan Costa'nın menajerlik şirketi Gestifute ile de oyuncunun şartlarını görüşmek için masaya oturacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Görüşmeler başlıyor

DİĞER ADAYLARA DA YÖNELEBİLİR
Bonservis bedeli bulunmayan 32 yaşındaki yıldız forvet için imza parası ve yıllık ücret isteği hakkında pazarlık yapılacak. yönetiminin ne kadarlık bir rakam önereceği bilinmese de oyuncuya, Vincent 'ın 3 milyon euro maaş talebinin üstünde bir teklif sunulmayacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Görüşmeler başlıyor

Maddi imkanlar ve Costa'nın formsuz oluşu nedeniyle uygun şartlarda iş bitirilmeye çalışılacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ısrarcı olunmayacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Görüşmeler başlıyor

Önceliği bonservisi elinde olan isimlere veren siyah-beyazlı kulüp, Costa'dan sonuç alamaması halinde ise listesindeki diğer adaylara yönelecek. Bu forvet takviyesi 'ın durumuna göre netlik kazanacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Görüşmeler başlıyor

ŞU AN KULÜPSÜZ
Geçtiğimiz sezon devre arasında Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden Costa şu an kulüpsüz durumda. Chelsea, Celta Vigo, Braga, Valladolid, Atletico gibi takımlarda 475 resmi müsabakaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 181 gol, 71 asist üretti. 24 kez formasını giydiği İspanya milli takımında da 10 gol kaydetti.

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