Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş sağ kanat için yeni bir ismi gündemine aldı. Peru ve Brezilya basını Siyah- Beyazlılar'ın, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki Andre Carrillo için girişimlere başladığını iddia etti.
2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Takvim'de yer alan habere göre; Al Hilal ile şampiyonluk yaşayan Carrillo'nun da Suudi kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan Perulu yıldızın 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
BREZİLYALI MUHABİR AÇIKLADI
Goal Dergisi'nin Brezilya muhabiri Raisa Simplicio Carrillo'nun takımın sevilen yıldızlarından biri olduğunu, Beşiktaş'ın transferde zorlanacağını iddia etti. Peru'nun El Futbolero gazetesi de Brezilya basınının aksine Andre Carrillo transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Carrillo'nun bu transfer için çok istekli olduğu vurgulandı.