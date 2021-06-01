Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş sağ kanat için yeni bir ismi gündemine aldı. Peru ve Brezilya basını Siyah- Beyazlılar'ın, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki Andre Carrillo için girişimlere başladığını iddia etti.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Takvim'de yer alan habere göre; Al Hilal ile şampiyonluk yaşayan Carrillo'nun da Suudi kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan Perulu yıldızın 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.