Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

Son dakika transfer haberleri: 'ın planı: !

Transfer çalışmalarını sürdüren ’ın, ’ın takımında oynayan yıldız 'ya eklif götürdüğü iddia edildi. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen Carrillo'nun da Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sağ kanat için yeni bir ismi gündemine aldı. Peru ve Brezilya basını Siyah- Beyazlılar'ın, 'ın takımında oynayan 29 yaşındaki için girişimlere başladığını iddia etti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Takvim'de yer alan habere göre; Al Hilal ile şampiyonluk yaşayan Carrillo'nun da Suudi kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. 'ın teklifine sıcak bakan yıldızın 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

BREZİLYALI MUHABİR AÇIKLADI
Goal Dergisi'nin Brezilya muhabiri Raisa Simplicio Carrillo'nun takımın sevilen yıldızlarından biri olduğunu, 'ın transferde zorlanacağını iddia etti. Peru'nun El Futbolero gazetesi de Brezilya basınının aksine transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Carrillo'nun bu transfer için çok istekli olduğu vurgulandı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

26 MAÇTA 7 GOL, 3 ASİST
2019'da Benfica'dan 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olan 29 yaşındaki yıldız oyuncunun takımı ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Carrillo Al-Hilal formasıyla ligde 26 maça çıktı ve 7 gol attı. Takımına 4 asistlik katkı da sağladı.

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