Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, ve ...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlı ekipte gündem 'ın sözleşmesi ve onun raporu doğrultusunda yapılacak transferler. Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak. Eksik bölgelere takviye yapacak olan Kartal'da, Onyekuru, Laxalt, ve gib isimler de gündeme geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 09:06
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer dönemi hızlı geçiyor. Şampiyonlar Ligi vizesi alan Kartal, 3 kulvarda rahat mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Listede yıldız isimler de var.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Beşiktaş'ın 'dan kiraladığı Rosier, kısa sürede farkını gösterdi. Sezon boyunca iyi bir futbol oynayan yıldız futbolcunun bonservisi alınmak isteniyor. Taraftarın da çok sevdiği Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmelere devam eden Kartal, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdığını açıklayan ve serbest kalan , devlerinin transfer gözdesi haline geldi. Larin'in satılma olasılığına karşın alternatif bir kanat forvet arayan Beşiktaş ciddi bir şekilde Kenan Karaman ile ilgileniyor. Menajeri ve kendisiyle görüşülüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Beşiktaş, yabancı santraforlar dışında genç ve potansiyeli yüksek isimlerle de ilgileniyor. Son dönemin yükselen yıldızı için Beşiktaş devreye girdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

MIJO CAKTAS

Beşiktaş, Hajduk Split ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Hırvat yıldız ile görüştü. Son kararı verecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

HENRY ONYEKURU

'ın satın alma opsiyonu ile Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru için Beşiktaş da devreye girdi. Galatasaray'ın oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmakta olumsuz adım atması, Beşiktaş'ı devreye soktu. Sabah'ta yer alan habere göre, Onyekuru'nun menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a önerdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

GEDSON FERNANDES

'ın devre arasında transfer ettiği ve sezonun son virajında çok iyi performans sergileyen Gedson Fernandes için Beşiktaş'ta devreye girmişti. Benfica ile görüşen Portekizli yıldız, "11'e giremeyeceksem başka takıma gönderin" dedi. Galatasaray veya Beşiktaş'ın yıldız ismi kiralaması oldukça muhtemel...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

ANDRE CARILLO

Sağ kanat için alternatif isimler arayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak geldi. Peru ve Brezilya basını Siyah- Beyazlılar'ın, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki Andre Carrillo için girişimlere başladığını iddia etti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

DIEGO LAXALT

Beşiktaş, sol bek ve kanatta görev alabilen Diego Laxalt'ı gündemine aldı. Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, 28 yaşındaki Uruguaylı sol bek Diego Laxalt için Milan ile görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Onyekuru, Laxalt, Diego Costa ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Dünyaca ünlü yıldız forvet Beşiktaş yolunda... Siyah Beyazlı yöneticiler, 'nın menajeri ile masaya oturacak. Uygun koşullar sağlanır, onaylarsa Costa Beşiktaş'a gelebilir.

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