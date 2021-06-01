Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer dönemi hızlı geçiyor. Şampiyonlar Ligi vizesi alan Kartal, 3 kulvarda rahat mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Listede yıldız isimler de var.
VALENTINE ROSIER
Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'dan kiraladığı Rosier, kısa sürede farkını gösterdi. Sezon boyunca iyi bir futbol oynayan yıldız futbolcunun bonservisi alınmak isteniyor. Taraftarın da çok sevdiği Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmelere devam eden Kartal, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.
KENAN KARAMAN
Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdığını açıklayan ve serbest kalan Kenan Karaman, Süper Lig devlerinin transfer gözdesi haline geldi. Larin'in satılma olasılığına karşın alternatif bir kanat forvet arayan Beşiktaş ciddi bir şekilde Kenan Karaman ile ilgileniyor. Menajeri ve kendisiyle görüşülüyor.