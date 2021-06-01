Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer dönemi hızlı geçiyor. Şampiyonlar Ligi vizesi alan Kartal, 3 kulvarda rahat mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Listede yıldız isimler de var.

VALENTINE ROSIER Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'dan kiraladığı Rosier, kısa sürede farkını gösterdi. Sezon boyunca iyi bir futbol oynayan yıldız futbolcunun bonservisi alınmak isteniyor. Taraftarın da çok sevdiği Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmelere devam eden Kartal, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.