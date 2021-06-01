Haberler Beşiktaş Bekle bizi Devler Ligi

Bekle bizi Devler Ligi

Beşiktaşlı Destanoğlu, 'nde mücadele edecekleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi .Genç kaleci, "O sahada olmak, o müziği duymak çok özel bir duygu. İnşallah ülkemizi orada çok iyi bir şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Bekle bizi Devler Ligi

'ın file bekçisi Destanoğlu, açıklamalarda bulundu. Ersin,"Sezon başında takımda oynamanın heyecanı vardı ama son haftalarda daha çok heyecanlıydım. Şampiyonluk son dakikaya kaldı, böyle daha anlamlı oldu. Sezonu çifte kupayla tamamladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Gelecek sezon Beşiktaş'ın 'nde mücadele edecek olmasını da değerlendiren 20 yaşındaki file bekçisi, " bambaşka. O sahada olmak, o müziği duymak çok güzel. İnşallah ülkemizi orada çok iyi temsil edeceğiz" dedi. Ersin ayrıca "Şu an 'dayım ve milli takım armasını taşıyorum. Nerede olursam olayım bu armayı taşımak çok önemli. 'a çağrılmak her genç oyuncunun hayali. Birgün orada olmak istiyorum" diye konuştu.

NICE'TEN 8 MİLYON EURO
ekiplerinden 'un uzun süredir gündeminde olan Ersin'e son talip yine aynı ülkeden olmuştu. ekibi, ilk olarak 5 milyon euro'luk teklif yaparken siyahbeyazlılar bunu az bulup kapıyı 12 milyon euro'dan açmıştı. Nice'nin teklifini 8 milyon euro'ya kadar çıkardı. Gözler Beşiktaş yönetiminin vereceği kararda.

SON DAKİKA