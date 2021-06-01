Bekle bizi Devler Ligi

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, açıklamalarda bulundu. Ersin,"Sezon başında takımda oynamanın heyecanı vardı ama son haftalarda daha çok heyecanlıydım. Şampiyonluk son dakikaya kaldı, böyle daha anlamlı oldu. Sezonu çifte kupayla tamamladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Gelecek sezon Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasını da değerlendiren 20 yaşındaki file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi bambaşka. O sahada olmak, o müziği duymak çok güzel. İnşallah ülkemizi orada çok iyi temsil edeceğiz" dedi. Ersin ayrıca "Şu an Ümit Milli Takım'dayım ve milli takım armasını taşıyorum. Nerede olursam olayım bu armayı taşımak çok önemli. A Milli Takım'a çağrılmak her genç oyuncunun hayali. Birgün orada olmak istiyorum" diye konuştu.

NICE'TEN 8 MİLYON EURO

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un uzun süredir gündeminde olan Ersin'e son talip yine aynı ülkeden Nice olmuştu. Fransız ekibi, ilk olarak 5 milyon euro'luk teklif yaparken siyahbeyazlılar bunu az bulup kapıyı 12 milyon euro'dan açmıştı. Nice'nin teklifini 8 milyon euro'ya kadar çıkardı. Gözler Beşiktaş yönetiminin vereceği kararda.