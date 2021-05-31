Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Gedson Fernandes...

Portekiz basınında çıkan haberlerde, siyah-beyazlıların 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için kulübü Benfica'ya teklif yaptığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, Gedson'u 1 sezonluğuna kiralayıp Şampiyonlar Ligi'nde parlatmak için Benfica ile pazarlığa başladığı ve daha önce Portekiz'den Türkiye'ye gelip yıldızını parlatmış Talisca, Rosier, Aboubakar gibi isimleri örnek gösterdiği kaydedildi. Haberlerde Benfica'nın Beşiktaş'a henüz yanıt vermediğinin altı çizildi.

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Ayrıca Atiba'nın ilerlemiş yaşı ve Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılması hatırlatılarak "Türkiye şampiyonu, orta saha boşluğunu en büyük rakibinin yıldızını alarak dolduracak" ifadesi kullanıldı. Piyasa değeri 12.5 milyon euro civarında olan 1.84 boyundaki futbolcu için Beşiktaş'ın önerdiği kiralama bedelinin bilgisi ise verilmedi.