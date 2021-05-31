Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Gedson Fernandes...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Gedson Fernandes...

Son dakika spor haberi... 'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvamış durumda. Birçok isim ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için devrede. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Gedson Fernandes...
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Beşiktaş'ta için kadro kurma çalışmaları devam ederken, Portekiz basınından ilginç bir iddia gündeme geldi. O iddia ise geçtiğimiz sezonu G.Saray'da tamamlayan yıldız oyuncu ile ilgili...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Gedson Fernandes...

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatı sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Gedson Fernandes...

Siyah beyazlılar, faktörüyle birçok isme siyah beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Gedson Fernandes...

Portekiz basınında çıkan haberlerde, siyah-beyazlıların 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için kulübü 'ya teklif yaptığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, Gedson'u 1 sezonluğuna kiralayıp 'nde parlatmak için Benfica ile pazarlığa başladığı ve daha önce Portekiz'den 'ye gelip yıldızını parlatmış Talisca, Rosier, Aboubakar gibi isimleri örnek gösterdiği kaydedildi. Haberlerde Benfica'nın Beşiktaş'a henüz yanıt vermediğinin altı çizildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Gedson Fernandes...

TERİM'İN EN GÜVENDİĞİ İSİMDİ

Ayrıca Atiba'nın ilerlemiş yaşı ve Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılması hatırlatılarak " şampiyonu, orta saha boşluğunu en büyük rakibinin yıldızını alarak dolduracak" ifadesi kullanıldı. Piyasa değeri 12.5 milyon euro civarında olan 1.84 boyundaki futbolcu için Beşiktaş'ın önerdiği kiralama bedelinin bilgisi ise verilmedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Gedson Fernandes...

Galatasaray'da yarım sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında geliyordu. Gedson, Galatasaray'da yarım sezonda 18 maça çıkıp 1 gol, 3 asist kaydetti. Oyuncu, Portekiz milli takımda ise 2 kez forma giydi, gol ya da asist yapamadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Gedson Fernandes...

PORTEKIZ BASININA GÖRE GEDSON FERNANDES BEŞIKTAŞ YOLUNDA

Daha önce Tottenham'da da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinde toplam 145 resmi maçta forma giyerken 10 gol, 19 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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