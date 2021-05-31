Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor Mert Günok için kapışıyor

Son dakika transfer haberi: ve için kapışıyor

Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ve kalesini sağlama almak istiyor. Ezeli rakipler forması giyen milli eldiven için transferde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:25
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor Mert Günok için kapışıyor

ve , forması giyen kalecisi ile görüşme halinde.

için tecrübeli bir kaleci arayışında olan Siyah-Beyazlılar'ın milli eldiven ile temasta olduğu belirtildi. Uğurcan'ı 'ya satmak için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor da 'nın eski öğrencisi ile görüşüyor. Ancak Mert Günok'un, 'daki aile düzenini bozmamak için tercihini Beşiktaş'tan yana kullanacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'NİN ALTYAPISINDA YETİŞTİ

32 yaşındaki tecrübeli eldivenin Başakşehir kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitecek. Günok'un piyasa değeri 2 milyon 400 bin euro. altyapısından yetişen ve daha sonra Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyan 32 yaşındaki başarılı kaleci Bursa'da da boy göstermişti. Mert kariyerindeki en büyük sıçramayı Başakşehir formasıyla gerçekleştirdi. Mert bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada ise kalesinde 50 gol gördü.

ERSİN'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Fransa ekiplerinden , Beşiktaş'ın genç kalecisi 'nu kadrosuna katmak isterken, Maignan'ın 'a transferi sonrası milli yıldızlarımızın formasını giydiği son şampiyon de devreye girdi. Beşiktaş 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. 20 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre Ersin'in piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak görünüyor.

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