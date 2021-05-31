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Son dakika transfer haberi: forvet arıyor! Hedef Seferovic

Son dakika transfer haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda gündem ...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş forvet arıyor! Hedef Seferovic

Vıncent Aboubakar'la ekonomik yaşanan sorunları çözmeye çalışan yönetimi bir yandan da forvet arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar eğer yıldızla yollar ayrılırsa 2, ayrılmazsa da 1 golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

LİSTEDE BİRÇOK İSİM VAR

Listesinde birçok isim bulunan yönetimin temas kurduğu son isim oldu. Ancak hem İsviçreli forvetin hem de kulübü 'nın yüksek talepleri canları sıktı.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

'in haberine göre; Haris Seferovic'in yıllık maaş talebi 3-3.5 milyon Euro seviyesinde. Benfica'nın belirlediği bonservis bedeli ise 7 milyon Euro. Yönetim yine de pazarlıkları sürdürüyor.

HARCAMA LİMİTİ BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın transferde net atımlar atmak için tarafından harcama limitlerinin açıklanmasını beklediği öğrenildi. Yönetim özellikle forvet transferinde limitlerini zorlayacak.

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