Haberler Beşiktaş O bir kahraman

O bir kahraman

Yardımcı antrenör ’den ’a methiye: Hoca, sağ ayaklı birine ‘sol ayaklısın’ derse sol ayaklı olur. O bizim kahramanımız.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
O bir kahraman

yardımcı antrenörü , teknik direktör 'ın elde edilen başarıda büyük bir fark oluşturduğunu söyledi ve methiyeler dizdi. "Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur. Bilmediği, inanmadığı hiçbir şeyi konuşmaz. Bir adam sağ ayaklı olup da 'Sen sol ayaklısın.' derse, o da olur" ifadesini kullanan Köprülü, "Mayıslar, haziranlar, ağustoslar gelir geçer. Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar. O çok başka bir seviyede. Sergen Yalçın varsa, mayıslar, haziranlar, ocaklar değişir" diye konuştu. Köprülü şöyle devam etti: Sergen Yalçın bizim kahramanımız, çok büyük bir yürek. Hoca futbolcuların attıkları depara kadar sayar. Futbolculukla teknik adamlık arasında inanılmaz fark var.

OZAN KÖPRÜLÜ: İYİ Kİ ALMIŞIZ
Köprülü, genç oyuncular ve için de şunları söyledi: 'la alt yapıda da beraber çalıştım. Çok iyi bir karakter ve eğlenceli bir yapısı var. Ersin için 'ya gittim. İyi ki almışız. Birgün hem Rıdvan hem Ersin 'da bizi çok iyi temsil edecektir.

SON DAKİKA