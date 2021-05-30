Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile birlikte kadrosunki kiralık oyuncuların değeri tavan yapmıştı. Rosier, kulübü Sporting'e Beşiktaş ile anlaşmaları isteğini iletirken, Ghezzal de Leicester'a aynı istekte bulundu.
İngiliz ekibi, siyah-beyazlılardan 12 milyon euro istemişti. Bunun üzerine Cezayirli yıldızın devreye girdiği kaydedildi.
29 yaşındaki futbolcunun menajeri üzerinden Ada ekibine ilettiği mesajda "Leicester'da kalmayı düşünmüyorum. Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Daha makul şartlarda Beşiktaş'la anlaşın" dediği belirtildi.