Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal Beşiktaş için devreye girdi! Leicester'a mesaj yolladı

Son dakika transfer haberleri: için devreye girdi! 'a mesaj yolladı

'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 'in siyah-beyazlılarda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Cezayirli yıldızdan flaş bir hamle geldi. Tecrübeli futbolcu, bonservisini elinde bulunduran City kulübüne transfer mesajı gönderdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal Beşiktaş için devreye girdi! Leicester'a mesaj

'ın şampiyonluğu ile birlikte kadrosunki kiralık oyuncuların değeri tavan yapmıştı. Rosier, kulübü Sporting'e Beşiktaş ile anlaşmaları isteğini iletirken, Ghezzal de 'a aynı istekte bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal Beşiktaş için devreye girdi! Leicester'a mesaj

İngiliz ekibi, siyah-beyazlılardan 12 milyon euro istemişti. Bunun üzerine Cezayirli yıldızın devreye girdiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal Beşiktaş için devreye girdi! Leicester'a mesaj

29 yaşındaki futbolcunun menajeri üzerinden Ada ekibine ilettiği mesajda "'da kalmayı düşünmüyorum. 'ta devam etmek istiyorum. Daha makul şartlarda Beşiktaş'la anlaşın" dediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal Beşiktaş için devreye girdi! Leicester'a mesaj

yönetiminin bu isteği dikkate alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal Beşiktaş için devreye girdi! Leicester'a mesaj

Ghezzal, geçtiğimiz gün basınına verdiği röportajda "'ta aile ortamıyla karşılaştım. Şimdi Beşiktaş, ve ben hep birlikte bir karar vereceğiz" demişti.

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