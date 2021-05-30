Leicester yönetiminin bu isteği dikkate alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Ghezzal, geçtiğimiz gün Cezayir basınına verdiği röportajda "Beşiktaş'ta aile ortamıyla karşılaştım. Şimdi Beşiktaş, Leicester ve ben hep birlikte bir karar vereceğiz" demişti.