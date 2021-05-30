Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev golcü çalımı!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele verecek Beşiktaş'ta yönetim golcü arayışlarına hız verdi.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele verecek Beşiktaş'ta yönetim golcü arayışlarına hız verdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan siyah-beyazlılarda her bölgede alternatifli bir kadro kurulması için kollar sıvandı.
Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlayamayan Kara-Kartal, santrfor transferi için düğmeye bastı.
Listesinde birçok isim bulunan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen dev golcü için düğmeye bastı.
LUDOVIC AJORQUE BOMBASI!
Beşiktaşlı kurmaylar, Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'da forma giyen 1.97'lik santrfor Ludovic Ajorque'yi gözüne kestirdi.
Özellikle geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ajorque, Ligue 1'de 35 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREYE GİRECEK!
Siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği yıldızın transferinde kiralık formülünü devreye sokmayı planlıyor.
Güncel transfer değeri 10 milyon Euro olan golcü futbolcunun, takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinda sona eriyor.