Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev golcü çalımı!

Son dakika transfer haberleri: 'tan 'ye dev golcü çalımı!

Çifte kupalı şampiyon 'ta gözler transfere çevrilmiş durumda. , ve 'nda başarılı bir sezon geçirmek isteyen siyah-beyazlılarda kadro mühendisliği planlaması bu hedef doğrultusunda yapılıyor. ile yola devam edecek Kara-Kartal'da santrfor transferine öncelik verilmiş durumda. Hücum hattına birkaç takviye yapmayı amaçlayan yönetim, ezeli rakibi 'nin de gündemine gelen 1.97'lik dev golcünün peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 11:53
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev golcü çalımı!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele verecek 'ta yönetim golcü arayışlarına hız verdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev golcü çalımı!

Teknik direktör ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan siyah-beyazlılarda her bölgede alternatifli bir kadro kurulması için kollar sıvandı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev golcü çalımı!

Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlayamayan Kara-Kartal, santrfor transferi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev golcü çalımı!

Listesinde birçok isim bulunan siyah-beyazlılar, 'nin de gündemine gelen dev golcü için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev golcü çalımı!

LUDOVIC AJORQUE BOMBASI!
Beşiktaşlı kurmaylar, Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'da forma giyen 1.97'lik santrfor Ludovic Ajorque'yi gözüne kestirdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev golcü çalımı!

Özellikle geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ajorque, Ligue 1'de 35 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev golcü çalımı!

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREYE GİRECEK!
Siyah-beyazlı yönetim, 'ın kadrosunda görmek istediği yıldızın transferinde kiralık formülünü devreye sokmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev golcü çalımı!

Güncel transfer değeri 10 milyon Euro olan golcü futbolcunun, takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinda sona eriyor.

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