Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier’in yedeği Trabzonspor'dan Kamil Ahmet!

Yeni sezonda sağ bek mevkiini yine Valentin Rosier'e teslim etmek isteyen Beşiktaş, bu bölge için bir de alternatif oyuncu arayışındaydı. Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon zaman zaman zorunluluktan Necip Uysal ve Dorukhan Toköz'ü sağ bekte kullanan siyah-beyazlıların ilk temasa geçtiği isim ise Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve bordo-mavililerle yollarını ayıran Kamil Ahmet Çörekçi oldu. Teknik heyetin; maliyeti ve tecrübesinin yanı sıra birden fazla bölgede oynayabilmesi nedeniyle Kamil Ahmet'in transferine onay verdiği öğrenildi. 4 yıldır Trabzonspor'un formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 20 maça çıkarken 939 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.