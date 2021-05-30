Son dakika spor haberi: Usta yazardan Sergen Yalçın'la ilgili flaş yorum! "Orada problem çıkar"

TURGAY DEMİR - EGE'DE İMZA GÜNLERİ
Beşiktaş yeni sezon ve özellikle de Şampiyonlar Ligi planlamasını yapabilmek için Sergen Yalçın'ın imza atmasını bekliyor… Sergen hoca Çeşme'de tatilde… Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da tatil için İzmir civarını yani yakın bir bölgeyi tercih ettiler… Görüşmeler Ege'de yapılıyor… Sergen hoca transferde tam yetki ve en az iki yıllık sözleşme istiyor… Rakam konusundaki iddialar farklı, hocanın yıllık iki milyon euroya razı olacağını söyleyen de var, 3 milyon euro istediğini söyleyen de…
Öncelikle şunu belirteyim ki, para ve sözleşme konusunda bir uzlaşma sağlanır yani bu konularda çok sorun çıkacağını sanmıyorum. Sonuç olarak Beşiktaş'ta büyük bir başarı elde etmiş şu yokluk zamanında yaklaşık 60-70 milyon euro değerinde iki kupa ve Şampiyonlar Ligi direkt katılım bileti almış bir teknik adamdan bahsediyoruz…
Başkan Çebi ve Kocadağ da işin bu tarafından hocaya yakın duracaklardır… Peki problem nerede çıkar derseniz çok büyük ihtimalle, transferde tam yetki konusunda anlaşmaları kolay olmayacaktır… Başkan Çebi bu konuda tüm yetkiyi Sergen hocaya bırakmayı düşünmüyor… Sergen Yalçın transferde tam yetki konusunda ne kadar ısrarcı olur bilem ama ısrarcı olursa da tam olarak istediğini alamaz. Yeni dönemde de transfer olayı Başkan Çebi'nin yetkisinde olacaktır. Çünkü mali disipline sıkı sıkıya uyan Çebi, "Yanlış transferlerin hesabı eninde sonunda bana sorulur. Davul bizim sırtımızdaysa tokmak da elimizde olacak" diyor… Haksız da sayılmaz.