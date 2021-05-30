Son dakika spor haberi: Usta yazardan Sergen Yalçın'la ilgili flaş yorum! "Orada problem çıkar"

TURGAY DEMİR - EGE'DE İMZA GÜNLERİ Beşiktaş yeni sezon ve özellikle de Şampiyonlar Ligi planlamasını yapabilmek için Sergen Yalçın'ın imza atmasını bekliyor… Sergen hoca Çeşme'de tatilde… Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da tatil için İzmir civarını yani yakın bir bölgeyi tercih ettiler… Görüşmeler Ege'de yapılıyor… Sergen hoca transferde tam yetki ve en az iki yıllık sözleşme istiyor… Rakam konusundaki iddialar farklı, hocanın yıllık iki milyon euroya razı olacağını söyleyen de var, 3 milyon euro istediğini söyleyen de…

Öncelikle şunu belirteyim ki, para ve sözleşme konusunda bir uzlaşma sağlanır yani bu konularda çok sorun çıkacağını sanmıyorum. Sonuç olarak Beşiktaş'ta büyük bir başarı elde etmiş şu yokluk zamanında yaklaşık 60-70 milyon euro değerinde iki kupa ve Şampiyonlar Ligi direkt katılım bileti almış bir teknik adamdan bahsediyoruz…