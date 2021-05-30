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Rosier’in yedeği Kamil Ahmet!

Fransız yıldızın kulübü ile görüşmelerini sürdüren , ’la sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcuyu da kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Rosier’in yedeği Kamil Ahmet!

Yeni sezonda sağ bek mevkiini yine 'e teslim etmek isteyen , bu bölge için bir de alternatif oyuncu arayışındaydı. Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon zaman zaman zorunluluktan ve 'ü sağ bekte kullanan siyah-beyazlıların ilk temasa geçtiği isim ise ile sözleşmesi biten ve bordo-mavililerle yollarını ayıran oldu. Teknik heyetin; maliyeti ve tecrübesinin yanı sıra birden fazla bölgede oynayabilmesi nedeniyle Kamil Ahmet'in transferine onay verdiği öğrenildi. 4 yıldır Trabzonspor'un formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 20 maça çıkarken 939 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.

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