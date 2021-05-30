Haberler Beşiktaş Beşiktaş transfer görüşmesine hazırlanıyor! Abdülkerim Bardakçı için...

transfer görüşmesine hazırlanıyor! için...

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon geniş bir kadro kurarak bu sezon yaşadığı sakatlık sıkıntılarını bir daha yaşamak istemezken, gündemine 'yı almıştı. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, kısa süre içerisinde transfer için resmi görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 15:34
Beşiktaş transfer görüşmesine hazırlanıyor! Abdülkerim Bardakçı için...

Stoper mevkiine bir yabancı bir de yerli oyuncu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılarda ismi öne çıktı.

ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve 'a kadar yükselen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce 'ın da olumlu görüş bildirdiği bir isimdi.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol stoper için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi olarak Konyaspor'un kapısını çalması bekleniyor.

Kartal'ın Abdülkerim'e alternatif olarak belirlediği isim ise 'nden ...

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