Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

LİMİTLER SIKINTILI



Başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyon olmalarına rağmen transferde uçuk işler yapamayacaklarını söylemişti. Bu nedenle maddi olarak yük olmayacak takviyeler üzerinde duruluyor. Çebi, "Krediler nedeniyle limitler ve lisans yönetmeliği var. Şu anda limitimiz yok. Rahmetli Maradona'yı mezardan çıkarıp getirsek olmaz" demişti.