Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'tan çıkarması! Listede 3 isim ( haberi)

'i şampiyon olarak tamamlayan ve 'nı da müzesine götüren 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Hem maliyeti düşük hem ligi bilen isimler üzerinde duran siyah-beyazlılar, 3 ismi listeye aldı. Teknik direktör ’ın onayına göre bu oyunculardan biri alınacak. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

Sezonu Süper Lig ve şampiyonlukları ile tamamlayan , transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

Atletico Madrid'den kiralanan Montero ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bu bölgeye takviye için hedeflerini de netleştirmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

Sezon başında da gündeme gelen ve Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker ile temas kuran siyah-beyazlıların yerlilerde ise listesinde 2 isim var.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

Geçen sezon Konyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Milli Takım'a da çağrılan Abdülkerim Bardakçı, Kartal'ın listesinde ilk sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

KULÜBÜYLE GÖRÜŞECEK

Konyaspor'la 1 senelik sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu da 'a gelmeye sıcak bakarken bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

'ın bölgesi için listesinde uzun süredir yer alan bir diğer isim ise Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ... Süper Lig'den düşen başkent ekibinde yıldızı parlayan 22 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlılar olumlu yanıt alırken tek sorun 1 sene daha devam eden sözleşmesi. Bu konuda Arda'nın kulübünden anlayış göstermesini isteyeceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

Alanya ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Caulker, en tecrübeli isim. Daha önce Liverpool, QPR, Southampton, Tottenham gibi takımlarda forma giyen 1.91'lik savunmacı, kulüp kariyerinde 343 maça çıkıp 19 gol, 19 asist üretti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

Konyaspor ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 26 yaşındaki Abdülkerim ise Altay, Denizli, Giresun Adana Demir gibi takımlarda ter döktü. 240 maçta 15 gol, 7 asist yaptı. Konya ile 1 kez şampiyonluğu yaşadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

1.87 boyundaki Arda Kızıldağ, gelecek vadeden isimlerden biri olarak görülüyor. Gençlerbirliği alt yapısında yetişen genç Arda Kızıldağ, 73 resmi maçta 2 gol, 1 asist yaptı. Oyuncunun piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper çıkarması! Listede 3 isim (BJK spor haberi)

LİMİTLER SIKINTILI

Başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyon olmalarına rağmen transferde uçuk işler yapamayacaklarını söylemişti. Bu nedenle maddi olarak yük olmayacak takviyeler üzerinde duruluyor. Çebi, "Krediler nedeniyle limitler ve lisans yönetmeliği var. Şu anda limitimiz yok. Rahmetli Maradona'yı mezardan çıkarıp getirsek olmaz" demişti.

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