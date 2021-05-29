Son dakika spor haberi: Beşiktaş taraftarına müjdeyi böyle verdi! Sergen Yalçın...

Burada şunu da eklemek istiyorum; altyapı altyapı altyapı... Geçtiğimiz sezon; Ersin, Rıdvan gibi gençlerimiz nasıl da formalarına sahip çıkıp çok başarılı oldular. Yine altyapımızdan çıkan Necip tecrübesi ve fedakarlığıyla en zor anlarda nasıl ortaya çıkıp bizi zaferlere taşıyan isimlerden biri oldu. Utku'nun daha 17 yaşındayken Beylerbeyi'nden düşük maliyetle transfer edilmesini sağlayanların başında geliyorum. Utku da genç yaşına rağmen kaledeki görevini yerine getirdi ve beni gururlandırdı.