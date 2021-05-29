Son dakika spor haberi: Beşiktaş taraftarına müjdeyi böyle verdi! Sergen Yalçın...

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN YOLU
Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla kapattığı sezonun ardından büyük mutluluk yaşıyoruz. Ama teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceki gün yaptığı açıklama gibi, 'nasıl şampiyon olduk, nasıl kupayı kaldırdık' övünmeleriyle günlerimizi geçirmeyeceğiz. Hep söylemişimdir, futbolda dün yoktur. Her zaman doğru projelerle başarıya odaklanma vardır.
Beşiktaşlı dostlara hemen müjdeyi vereyim. Teknik direktör Sergen Yalçın çok kısa zaman içinde yeni sözleşmeye imza atacak. Yönetim ile Sergen hoca arasında sıkıntı varmış gibi gösteriliyor ama böyle bir şey kesinlikle yok. Benim tanıdığım Sergen para pazarlığı yapmaz. Beşiktaş; Sergen'den, Sergen de Beşiktaş'tan kolay kolay kopamaz.
Beşiktaş'ın, Süleyman Seba'dan sonra gelen başkanlar gibi paraları sokağa atmayan bir başkan ve yönetici kadrosu var. Sergen hoca gibi bir değer de çok büyük kazanç. Yani elimizde çok kaliteli un var, şeker var. Artık lezzetli bir helva yapma zamanı...