Son dakika spor haberi: Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon da takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Başarılı teknik adam için, "Büyük hedefleri olan, çok iyi bir Beşiktaşlı" ifadesini kullanan ve Hürriyet'e konuşan Kocadağ, şunları söyledi:

Sergen Yalçın bu göreve ilk gelirken boş mukaveleye imza attı. Para olayına kesinlikle girmedi. Hocamızla aramızda mali konularda sorun olmaz. Biz zaten kendisine hak ettiği ücreti vereceğiz. Bu şampiyonlukları nasıl kazandığını en iyi biz biliyoruz. Gece gündüz çalıştı, çabaladı. Sergen hocamızla yüzde 90 anlaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili görüşmelere pazartesi günü başlayacaklarını sözlerine ekledi.