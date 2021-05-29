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Son dakika spor haberi: Futbol Şube Sorumlusu 'dan flaş sözleri!

Son dakika haberleri... Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör 'ın geleceği merak konusu olmuştu. Siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu , konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:58
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

Futbol Şube Sorumlusu , sözleşmesi sona eren teknik direktör 'ın gelecek sezon da takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Başarılı teknik adam için, "Büyük hedefleri olan, çok iyi bir Beşiktaşlı" ifadesini kullanan ve Hürriyet'e konuşan Kocadağ, şunları söyledi:

Sergen Yalçın bu göreve ilk gelirken boş mukaveleye imza attı. Para olayına kesinlikle girmedi. Hocamızla aramızda mali konularda sorun olmaz. Biz zaten kendisine hak ettiği ücreti vereceğiz. Bu şampiyonlukları nasıl kazandığını en iyi biz biliyoruz. Gece gündüz çalıştı, çabaladı. Sergen hocamızla yüzde 90 anlaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili görüşmelere pazartesi günü başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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