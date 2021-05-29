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Sezonu çifte kupayla kapatan siyah-beyazlılar, ile sözleşmesi 31 Mayıs’ta bitecek 27 yaşındaki orta saha ’la prensipte anlaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Salih Uçan Beşiktaş’ta

Şampiyon , yeni sezonun ilk transfer bombasını patlattı. Siyah-beyazlılar, 'da bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübüyle sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek 27 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yapılan görüşmede taraflar el sıkıştı. 'ın da yakından ilgilendiği tecrübeli futbolcunun yıllık 8 milyon TL'lik teklife olumlu yanıt verdiği ve 3 senelik ön protokole imza attığı dile getirildi. 'da yıldızı parlayan, kariyerinde , , , ve Alanyaspor formalarını giyen Salih Uçan, bu sezon turuncu-yeşilli formayla çıktığı 35 lig maçında 2 gol atıp, 6 asist yaptı. Teknik direktör 'ın talebiyle transfer edilen Salih, transfer dönemi açılır açılmaz imzayı atacak.

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