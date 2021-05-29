Salih Uçan Beşiktaş’ta

Şampiyon Beşiktaş, yeni sezonun ilk transfer bombasını patlattı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'da bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübüyle sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek 27 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yapılan görüşmede taraflar el sıkıştı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği tecrübeli futbolcunun yıllık 8 milyon TL'lik teklife olumlu yanıt verdiği ve 3 senelik ön protokole imza attığı dile getirildi. Bucaspor'da yıldızı parlayan, kariyerinde Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor formalarını giyen Salih Uçan, bu sezon turuncu-yeşilli formayla çıktığı 35 lig maçında 2 gol atıp, 6 asist yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle transfer edilen Salih, transfer dönemi açılır açılmaz imzayı atacak.