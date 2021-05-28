Son dakika transfer haberleri: Rosier'den Sporting'e Beşiktaş resti! İşte o sözler

Her fırsatta Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğundan bahseden Valentin Rosier'den flaş bir hamle geldi.
Her fırsatta Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğundan bahseden Valentin Rosier'den flaş bir hamle geldi.
Siyah-beyazlılardaki kiralık sözleşmesi sona eren genç sağ bekin geleceği merakla konusu olurken Sporting ile temaslar başladı.
Beşiktaş yönetimi şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Valentin Rosier için, Portekiz kulübüne teklifini iletti.
Bu kez satın alma mecburiyetiyle bu transfere son noktayı koymak isteyen idareciler, Portekiz'den gelecek haberi bekliyor.
SPORTING'E NET MESAJ: BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞIN!
Record Gazetesi'nin haberine göre, Portekiz kulübü gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ilettiği Rosier'den "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" cevabını aldı.
BAŞKA TAKIMA GİTMEK İSTEMİYOR!
Avrupa'dan talipleri olduğu belirtilen Valentin Rosier'in Beşiktaş'ta kalmayı istediği için gelen teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 37 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.