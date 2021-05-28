Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Rosier'den Sporting'e Beşiktaş resti! İşte o sözler

Son dakika transfer haberleri: Rosier'den 'e resti! İşte o sözler

'ın çifte kupalı şampiyonluğundaki kadrosunun en önemli dişlileri arasında yer alan Rosier, takımda kalmak istiyor. Genç sağ beki kadroda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, 'e satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. 'nın başta takımlarının da talip olduğu Rosier, Sporting yönetimine Beşiktaş resti çekti. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:54 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:22
Son dakika transfer haberleri: Rosier'den Sporting'e Beşiktaş resti! İşte o sözler

Her fırsatta 'ta ne kadar mutlu olduğundan bahseden Valentin Rosier'den flaş bir hamle geldi.

Son dakika transfer haberleri: Rosier'den Sporting'e Beşiktaş resti! İşte o sözler

Siyah-beyazlılardaki kiralık sözleşmesi sona eren genç sağ bekin geleceği merakla konusu olurken ile temaslar başladı.

Son dakika transfer haberleri: Rosier'den Sporting'e Beşiktaş resti! İşte o sözler

yönetimi şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Valentin Rosier için, Portekiz kulübüne teklifini iletti.

Son dakika transfer haberleri: Rosier'den Sporting'e Beşiktaş resti! İşte o sözler

Bu kez satın alma mecburiyetiyle bu transfere son noktayı koymak isteyen idareciler, Portekiz'den gelecek haberi bekliyor.

Son dakika transfer haberleri: Rosier'den Sporting'e Beşiktaş resti! İşte o sözler

SPORTING'E NET MESAJ: BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞIN!
Record Gazetesi'nin haberine göre, Portekiz kulübü gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ilettiği Rosier'den "'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" cevabını aldı.

Son dakika transfer haberleri: Rosier'den Sporting'e Beşiktaş resti! İşte o sözler

BAŞKA TAKIMA GİTMEK İSTEMİYOR!
'dan talipleri olduğu belirtilen Valentin Rosier'in 'ta kalmayı istediği için gelen teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Rosier'den Sporting'e Beşiktaş resti! İşte o sözler

Geçtiğimiz sezon formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 37 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA