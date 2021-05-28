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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ın ilk transferi o olacak! 9 yıl gecikmeli geliyor

Spor Toto ve şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon ülkemizi 'nde temsil edecek. Siyah beyazlılar hazırlıklarını bu doğrultuda yaparken, ilk transferin açıklanmasına da sayılı gün kaldı. Kartal ilk olarak teknik direktör ile sözleşme imzalayacak ve ardından transferi duyuracak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:23
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ın ilk transferi o olacak! 9 yıl gecikmeli geliyor

2021-22 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, teknik direktör ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra sezon için prensip anlaşmasına vardığı transferleri de yavaş yavaş duyuracak. Yalçın ay başında 'a gelerek başkan ile masaya oturacak. Anlaşma sağlandıktan sonra da transfer çalışmalarına başlanacak.

LİMİTLERİ ZORLAMAYAN ANLAŞMA

Siyah-beyazlıların Haziran başında duyuracağı ilk imza olacak. ile geçen sezonun en iyileri arasında yer alan orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlandı. Uçan, 'nun (TFF) Takım Harcama Limitleri de göz önüne alınarak, makul bir kontrat ile Beşiktaş için ter dökecek.


9 YIL GECİKMELİ GELİYOR

Salih Uçan esasen Beşiktaş'a gecikmeli geliyor. 'da parlayıp milli takımın da radarına girdiğinde siyah beyazlı kulüp de 2012 yılında Uçan için harekete geçmişti. Hatta oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi an meselesiydi.

Ancak devreye giren , Bucaspor'a daha iyi bir bonservis bedeli teklif edince, Beşiktaş geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kavuşma 9 yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek.

MİLLİ TAKIM İÇİN DE ADAYDI AMA...
Salih Uçan bu sezon , ve elemelerinde toplam 40 maçta sahaya çıktı. 27 yaşındaki merkez orta saha 3 gol atarken 7 de asiste imza attı.

Fenerbahçe'den sonra , ve Empoli formalarını da giyen Uçan, bu sezon Alanya'daki performansıyla milli takım için de anılır oldu. Ancak Ajansspor'un haberine göre ligin son haftalarında geçirdiği sakatlık nedeniyle bu şansı kaybetti.

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