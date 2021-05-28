Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ın ilk transferi o olacak! 9 yıl gecikmeli geliyor

2021-22 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra sezon için prensip anlaşmasına vardığı transferleri de yavaş yavaş duyuracak. Yalçın ay başında İstanbul'a gelerek başkan Ahmet Nur Çebi ile masaya oturacak. Anlaşma sağlandıktan sonra da transfer çalışmalarına başlanacak.

LİMİTLERİ ZORLAMAYAN ANLAŞMA

Siyah-beyazlıların Haziran başında duyuracağı ilk imza Salih Uçan olacak. Aytemiz Alanyaspor ile geçen sezonun en iyileri arasında yer alan orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlandı. Uçan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Takım Harcama Limitleri de göz önüne alınarak, makul bir kontrat ile Beşiktaş için ter dökecek.



9 YIL GECİKMELİ GELİYOR

Salih Uçan esasen Beşiktaş'a gecikmeli geliyor. Bucaspor'da parlayıp milli takımın da radarına girdiğinde siyah beyazlı kulüp de 2012 yılında Uçan için harekete geçmişti. Hatta oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi an meselesiydi.

Ancak devreye giren Fenerbahçe, Bucaspor'a daha iyi bir bonservis bedeli teklif edince, Beşiktaş geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kavuşma 9 yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek.

MİLLİ TAKIM İÇİN DE ADAYDI AMA...

Salih Uçan bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplam 40 maçta sahaya çıktı. 27 yaşındaki merkez orta saha 3 gol atarken 7 de asiste imza attı.

Fenerbahçe'den sonra Roma, Sion ve Empoli formalarını da giyen Uçan, bu sezon Alanya'daki performansıyla milli takım için de anılır oldu. Ancak Ajansspor'un haberine göre ligin son haftalarında geçirdiği sakatlık nedeniyle bu şansı kaybetti.