Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

Sezonu 2 kupa ile tamamlayan Beşiktaş , gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi 'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ahmet Nur Çebi, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Ghezzal, evrakları son saniyede yetiştirilmiş bir futbolcumuzdur. Nelerle konuştuk, olmadı, en son önümüze o geldi ve oldu.