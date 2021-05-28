Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

Sezonu 2 kupa ile tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sezonu 2 kupa ile tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılarda ilk hedef ise kiralık sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak.
ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Ahmet Nur Çebi, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Ghezzal, evrakları son saniyede yetiştirilmiş bir futbolcumuzdur. Nelerle konuştuk, olmadı, en son önümüze o geldi ve oldu.
Sonuç olarak şampiyonlukta çok katkı verdi. Onu örnek alalım, onu hatırlayalım, bunlar olmazsa başkaları olacaktır.
Kiralık oyuncularla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ghezzal ve Rosier bizim için değerli oyuncular." ifadelerini kullanmıştı.
MONACO DEVREDE
İngilizler, 28 yaşındaki Cezayirli için "Sezon sonu görüşelim" dediği için siyah-beyazlı yönetim önceki gün ilk adımı attı ancak dişli bir rakiple karşı karşıya kalmıştı.
Monaco eski oyuncusu için kesenin ağzını açtı.
Beşiktaş'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için Monaco, İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Cezayir basınına göre Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City'ye 8 milyon Euro önerdi.
Haberde İngiliz takımının Ghezzal için 12 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.