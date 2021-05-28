Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

Son dakika transfer haberi: 'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

Son dakika haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezon hem ligde hem de 'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda ilk hedef ise kiralık sözleşmesi sona eren 'ın bonservisini almak. Cezayirli futbolcu için kesenin ağzını açması beklenen Beşiktaş'a cephesinden şok bir haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 19:33 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 19:38
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

Sezonu 2 kupa ile tamamlayan , gelecek sezon hem ligde hem de 'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

Siyah-beyazlılarda ilk hedef ise kiralık sözleşmesi sona eren 'ın bonservisini almak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Ghezzal, evrakları son saniyede yetiştirilmiş bir futbolcumuzdur. Nelerle konuştuk, olmadı, en son önümüze o geldi ve oldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

Sonuç olarak şampiyonlukta çok katkı verdi. Onu örnek alalım, onu hatırlayalım, bunlar olmazsa başkaları olacaktır.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

Kiralık oyuncularla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ghezzal ve bizim için değerli oyuncular." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

MONACO DEVREDE

İngilizler, 28 yaşındaki Cezayirli için "Sezon sonu görüşelim" dediği için siyah-beyazlı yönetim önceki gün ilk adımı attı ancak dişli bir rakiple karşı karşıya kalmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

eski oyuncusu için kesenin ağzını açtı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için , İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

basınına göre , Ghezzal için 'ye 8 milyon Euro önerdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı şoke eden Ghezzal yanıtı!

Haberde İngiliz takımının Ghezzal için 12 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

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