Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Salih Uçan ile prensip anlaşması sağladı

Aytemiz Alanyaspor'da geride bıraktığımız sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Salih Uçan, kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kara Kartal'ın radarına girmişti.
27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin ardından prensip anlaşması sağlandı.
Beşiktaş, yıldız futbolcuyla 3 yıllığına anlaşma sağladı.
Transferin oyuncunun resmi olarak boşa çıkacağı 1 Haziran'da duyurulmasının planlandığı kaydedildi.
SENELİK 8 MİLYON TL
Salih Uçan Beşiktaş'tan senelik 8 milyon TL kazanacak.