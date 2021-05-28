Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Salih Uçan ile prensip anlaşması sağladı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ile prensip anlaşması sağladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş yeni sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Siyah-beyazlılar Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 23:40 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:05
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Salih Uçan ile prensip anlaşması sağladı

Aytemiz Alanyaspor'da geride bıraktığımız sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken , kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kara Kartal'ın radarına girmişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin ardından prensip anlaşması sağlandı.

Beşiktaş, yıldız futbolcuyla 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Transferin oyuncunun resmi olarak boşa çıkacağı 1 Haziran'da duyurulmasının planlandığı kaydedildi.

SENELİK 8 MİLYON TL

Salih Uçan Beşiktaş'tan senelik 8 milyon TL kazanacak.

SON DAKİKA