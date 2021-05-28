Son dakika Beşiktaş haberleri: Necip Uysal bombayı patlattı! Teknik direktör olmak istiyor

Beşiktaş formasını 6 sezon altyapıda, 13 sezonda ise A Takımda olmak üzere 19 sezondur terleten siyah beyazlıların joker oyuncusu Necip Uysal, kazanılan çifte kupa ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Uysal, "Bence lig tarihinin en zor sezonu olabilir, ama herkesin fedakarlıklarıyla, alnımızın akıyla bu sezondan çıktığımızı düşünüyorum" dedi.



"LİG TARİHİNİN EN ZOR SEZONUNDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

Lig tarihinin en zor sezonunu geçirdiklerini söyleyen Uysal, "Öncelikle çok mutluyuz tabi ki, takım olarak. Sezon başı bizim için kötü başlamıştı ama sezonun ilerleyen haftalarında bu performansımızı biraz yükseltmiştik. Ligin son döneminde biraz daha düştü tempomuz ama iki tane kupaya arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla, burada aşçısından tutun, güvenliğine, herkesin çok büyük emeği var bu kupalarda. Pandemi dönemi taraftarımız yok, çok zor bir sezon geçirdik. Bence lig tarihinin en zor sezonu olabilir, ama herkesin fedakarlıklarıyla, alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN BURALARA ÇIKMAK DEĞİL BURALARDA KALMAK"

Takımda diğer 2008-2009 olmak üzere iki sezonda çifte kupa sevinici yaşayan tek futbolcu olan Necip Uysal, "Çok mutluyum öncelikle, sonuçta 2008-2009 sezonundan beri A Takımdayım. Bu benim 4'üncü lig kupam, 3 tane de Türkiye Kupası var. Benim için çok çok değerli şeyler bunlar. Altyapısından çıkmışım takımın, bu kadar senedir buradayım. Yani önemli olan buralara çıkmak değil bence kalmak önemli. Benim de her zaman çalışıp buralarda kalmaktı hedefim, kupalar kazanmaktı, kaptanlık yapmaktı. Allah'a şükürler olsun bunların hepsini Allah nasip etti bana. İzmir de bize uğurlu geliyor, her sene İzmir'de olsun diye düşünüyoruz" dedi.

"GÖZTEPE MAÇINDA STRES OLMADI DERSEM YALAN OLUR"

Ligin son haftasında oynanan Göztepe maçında hissettikleriyle ilgili Uysal, oraya kadar geldik, o tarafta biraz kırılma olmuş olabilir. Ama o maçlardan sonra takımla beraber konuşup, hepimiz neleri nerde yanlış yaptığımızı söyledi, herkes birbirinin yüzüne konuştu. Güzel bir konuşma oldu maçlardan sonra. Herkes bunu düzeltip son maça kalsa da Allah'a şükürler olsun kazandık. Göztepe maçında tabi ki stres olmadı desem yalan olur. Bizim için şampiyonluk maçıydı, kazanmamız gerekiyordu. Bizim sadece kendi maçımıza odaklanmamız lazımdı, kazanırsak şampiyon olacağımız biliyorduk, o şeyle maça çıkmıştık. Allah'a şükürler olsun kazandık çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



"SERGEN YALÇIN ALTYAPIDAN GELEN OYUNCULARA ÇOK ÖNEM VERİYOR"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın altyapı oyuncularına verdiği destek için de Uysal, "Sergen hocayla ben altyapıda da çalışmıştım. Altyapıdan gelen oyunculara çok destek oluyor, çok önem veriyor. Zaten gördüğünüz gibi Rıdvan olsun Ersin olsun. Ersin sezon boyunca bütün maçlarda oynadı, Rıdvan da çoğu maçta görev aldı. Yani altyapıdan gelen oyunculara çok değer veriyor. Onların da Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmadığını düşünüyorum. Onlar elinden gelen her şeyini, katkılarını verdiler bu sezon. Bu kupada emekleri çok büyük" diye konuştu.



"BEN' OLDUYSAM BEŞİKTAŞ SAYESİNDE OLDUM"

Beşiktaş için yaptığı fedakarlıklara, sezon başında ücretinde indirime giderek bir yenisini daha ekleyen Uysal, "O zaman da onlara söylemiştim. Benim için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz önemli değil demiştim. Onlar da öyle uygun gördüler. 11 yaşından beri bu kulüpteyim. 'Ben' olduysam bu kulüp sayesinde oldum. Ne gerekiyorsa, ben elimden gelen her şeyi yaparım, saha içinde, saha dışında, oynamadığım maçlarda, takıma motive olsun, ben her anlamda takıma katkı vermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.



"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM"

Tecrübeli futbolcu futbolu bıraktıktan sonraki hedefleri için de şunları söyledi: "Allah nasip ederse, tabi ki futbol bu, bilemiyorsun ne olacağını, o yüzden benim tabi ki hedefim futbolu burada bırakıp, ilerleyen dönemlerde teknik direktörlük yapmak istiyorum."



"BÖYLE BİR ONURA LAYIK GÖRÜLMEK İNANILMAZ"

30 yaşındaki kaptan, heykelinin dikilmesi konuşulan Atiba'dan sonra kendi isminin de söylenmesiyle ilgili olarak, "Böyle bir onura layık görülmek inanılmaz iyi bir şey benim için, Atiba için de. Tabi ki bunu takdirini taraftar veriyor, başka merciler verir, bizim işimiz futbol oynamak. Diğer şeyler taraftarımızın inisiyatifine kalmış bir şey" ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Necip Uysal, Şampiyonlar Ligi heyecanı için de, "Orası da ayrı bir lig. Bu iyiymiş bu kötüymüş yok. Gideceğiz alnımızın akıyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Özellikle istediğim bir takım yok' cümleleriyle dile getirirken taraftara da mesaj gönderdi ve umuyorum ki sezonun ilk maçını taraftarımızla açmak istiyoruz, inşallah açarız" dedi.