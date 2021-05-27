Haberler Beşiktaş Umut Meraş’a kıskaç

Umut Meraş’a kıskaç

Genç sol bek Rıdvan Yılmaz için 'la görüşmelere başlayacak olan 'ta sol bek mevki için ilk aday ise Umut Meraş... N'Sakala'nın performansından her ne kadar memnun olsa da , genç yıldızı Rıdvan'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Umut adını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Umut Meraş’a kıskaç
Genç sol bek Rıdvan Yılmaz için 'la görüşmelere başlayacak olan 'ta sol bek mevki için ilk aday ise Umut Meraş... N'Sakala'nın performansından her ne kadar memnun olsa da , genç yıldızı Rıdvan'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Umut adını verdi. Fransa 2'nci Ligi takımlarından 'da oynayan Umut Meraş için Beşiktaş henüz bir hamle yapmadı.
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