Umut Meraş’a kıskaç

Genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Lyon'la görüşmelere başlayacak olan Beşiktaş'ta sol bek mevki için ilk aday ise Umut Meraş... N'Sakala'nın performansından her ne kadar memnun olsa da Sergen Yalçın, genç yıldızı Rıdvan'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Umut adını verdi.
Genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Lyon'la görüşmelere başlayacak olan Beşiktaş'ta sol bek mevki için ilk aday ise Umut Meraş... N'Sakala'nın performansından her ne kadar memnun olsa da Sergen Yalçın, genç yıldızı Rıdvan'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Umut adını verdi. Fransa 2'nci Ligi takımlarından Le Havre'da oynayan Umut Meraş için Beşiktaş henüz bir hamle yapmadı.