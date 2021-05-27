Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takımı güçlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz sezon özellikle yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sıkıntı yaşayan siyah- beyazlılar, bu kez alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye erkenden bastı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak olan Kartal, özellikle orta sahasını daha güçlü bir hale getirmenin hesaplarını yaparken, siyah-beyazlıların transfer gündemine gelen son isim G.Saray ile kiralık sözleşmesi sona eren Gedson oldu.
Süper Lig'in ikinci yarısının son bölümünde oldukça dikkat çekici bir performans gösteren Gedson için Fatih Terim 'kalsın' diye rapor vermesine rağmen, Mustafa Cengiz yönetimi oyuncuyla görüşme bile yapmadı.