Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı!

Son dakika transfer haberleri: 'tan atağı!

Transfer çalışmalarını sürdüren , sezonu 'da tamamlayan 'i gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetici , kozunu kullanıp 'yı ve oyuncuyu ikna etmek istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı!

'ta yeni sezon öncesi takımı güçlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz sezon özellikle yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sıkıntı yaşayan siyah- beyazlılar, bu kez alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye erkenden bastı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı!

Bu sezon 'ne direkt grup aşamasından katılacak olan Kartal, özellikle orta sahasını daha güçlü bir hale getirmenin hesaplarını yaparken, siyah-beyazlıların transfer gündemine gelen son isim G.Saray ile kiralık sözleşmesi sona eren Gedson oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı!

Süper Lig'in ikinci yarısının son bölümünde oldukça dikkat çekici bir performans gösteren Gedson için Fatih Terim 'kalsın' diye rapor vermesine rağmen, Mustafa Cengiz yönetimi oyuncuyla görüşme bile yapmadı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı!

Portekizli oyuncu son Malatyaspor maçında oynadıktan sonra teri bile soğumadan 'ya döndü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı!

BERNARD MENSAH'IN YERİNE

Ancak Sergen Yalçın'ın gözü Portekizli oyuncuda kaldı. Mensah'ın yerine 8 numara mevkiinde mükemmel iş çıkaracağını söyledi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı!

Bunun üzerine yönetici Torunoğulları da ile temas kurdu ve "'nde kendisinin değerini yeniden bulması sağlayabiliriz. G.Saray'da bu ortamı bulamadı ama bunu yaratabilir" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı!

YEŞİL IŞIK YAKTI

Bu arada Gedson, Portekiz de verdiği röportajda, "Ben Tottenham ve G.Saray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm, insan olarak da olgunlaştım. Gelecek sezon nerede oynayacağımı şu anda bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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