Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı!

YEŞİL IŞIK YAKTI

Bu arada Gedson, Portekiz de verdiği röportajda, "Ben Tottenham ve G.Saray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm, insan olarak da olgunlaştım. Gelecek sezon nerede oynayacağımı şu anda bilmiyorum" ifadelerini kullandı.