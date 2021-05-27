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Son dakika transfer haberleri | 'ta ayrılık! 3 ismi sildi

'in şampiyonu , gelecek sezon için çalışamalara başladı. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılarda transfer edilecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusuydu. Yalçın, 3 isimle yolların ayrılmasına karar verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:53
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 3 ismi sildi

'ta geçtiğimiz sezon farklı kulüplere kiralık gönderilen oyuncuların durumları, teknik direktör 'ın yönetime vereceği rapordan sonra netlik kazanacak.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 3 ismi sildi

'ın kesin olarak kadroda düşünmediği ve ile yollar ayrılacak. İki oyuncunun da 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 3 ismi sildi

ve kiralık olarak veya bonservisleri ile birlikte gönderilecek. Ayrılığa yanaşmamaları halinde bu oyuncuların sözleşmeleri tek taraflı ya da karşılıklı anlaşmayla sonlandırılacak.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 3 ismi sildi

BOYD'UN GELECEĞİ BELİRSİZ

Demir Grup 'la kiralık sözleşmesi biten 'un geleceği de 'ın raporuna göre şekillenecek.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 3 ismi sildi

Milliyet'te yer alan haberde Teknik Direktörü 'ın kadrosunda tutmak istediği 'li oyuncunun, Yalçın'ın onay vermesi halinde 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe kiralanabileceği ifade edildi.

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