Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 3 ismi sildi

Sergen Yalçın 'ın kesin olarak kadroda düşünmediği Jeremain Lens ve Douglas ile yollar ayrılacak. İki oyuncunun da 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lens ve Douglas kiralık olarak veya bonservisleri ile birlikte gönderilecek. Ayrılığa yanaşmamaları halinde bu oyuncuların sözleşmeleri tek taraflı ya da karşılıklı anlaşmayla sonlandırılacak.